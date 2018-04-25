洛阳高新区有位“管理员” 邻居都把自家钥匙交她保管

把自家的钥匙交给外人保管，您放心吗？在高新区创业路社区卧龙西区，有这么一户人家，两代人都放心地把家门钥匙交到一位名叫孟淑桂的老人手里。当孟淑桂想把钥匙还回去时，他们坚持不要。

孟淑桂在缝制送给孩子们的小物件

把自家的钥匙交给外人保管，您放心吗？在高新区创业路社区卧龙西区，有这么一户人家，两代人都放心地把家门钥匙交到一位名叫孟淑桂的老人手里。当孟淑桂想把钥匙还回去时，他们坚持不要。

老同事把自家钥匙交给她，她给老同事送饭一年多

孟淑桂今年80岁，4日上午，当《洛阳晚报》记者和网格长张小霞在小区见到她时，老人手里攥着一把钥匙正要去21号楼。“好几天没去王桂清家了，去瞅瞅。”她拿着钥匙说。

王桂清和孟淑桂是老同事，也是好朋友，2016年一场大病后，王桂清落下半身不遂的毛病，每天需要人照顾。从那时起，孟淑桂每天都要做双份的饭，先盛好端到王桂清家里喂她吃完，再回家自己吃，坚持了一年多，直到去年王桂清去世。

王桂清不能下床，她儿子得上班，孟淑桂咋进门？“我有她家钥匙。”孟淑桂说，王桂清平时大大咧咧的，担心万一哪天她把钥匙忘到屋里进不了门，所以在还没生病的时候，就给了自己一把她家的备用钥匙。

老同事去世后，她送还钥匙被对方家人婉拒

孟淑桂是个细心人，她觉得，当初这把钥匙是王桂清给自己的，现在房子的主人换了，咋能还拿着人家这么重要的东西？于是，她找到了王桂清的儿子、儿媳妇，可俩人的回答一样：钥匙交给您，放心。

“您可得把钥匙放好，如果哪天钥匙忘带了，我就直接来找您。”王桂清的儿子对孟淑桂说。

果然，这一年多，让孟淑桂开门的次数还真不少。“孟奶奶，家里来人修电脑了，我回不去，您帮我打开门照看着吧。”“孟奶奶，家里检查水管呢，麻烦您去一趟吧！”一个电话，孟淑桂就会揣上钥匙往王桂清家里赶。

王桂清的儿子和儿媳妇李瑞离婚后，李瑞依然和孟淑桂保持着联系，每周通一次电话，每个月回来好几趟看望她。“我婆婆在世的时候，和孟奶奶感情特别好，有拿不定主意的事儿都找她商量。”李瑞说。

时隔多年，李瑞还记得刚认识孟淑桂时的情景。2013年，她生完孩子后住院，心情不好，孟淑桂得知此事后，天天坐公交车到医院开导她，陪她聊天。“孟奶奶就像我的亲奶奶一样，心肠好，还很热心。”她说。

她保管了不少邻居家的钥匙，被称为“管理员”

孟淑桂经常给别人送饭。小区保安、收废品的老人、回家晚的邻居，孟淑桂只要碰上了，就会回家热两个馒头，炒点儿菜，或者煮一盘饺子给对方送去。“她心善，见到谁都想帮一把。”走在小区里随便问几个人，他们都是一样的评价。

74岁的禹女士长年在外地居住，家里房子一直空着。孟淑桂知道后，每次社区通知事情，或者小区物业收费，她总会打电话提醒禹女士。

在孟淑桂的家里，桌子上、凳子上，堆满了各种颜色的布料和小珠子、彩线、棉花等，不出门的时候，她会戴上老花镜，缝制鞋垫、香包送给小区的孩子们。张小霞说，孟淑桂送出的小物件少说有200多个。

前几年，小区好几位老年人把自家大门的备用钥匙交给孟淑桂保管，遇到麻烦事儿也总是先给她打电话，有人笑称她是“管理员”。“为大家做点儿力所能及的事情嘛！”她对记者摆摆手说，与人方便，这些事儿不值一提。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 闫丽 文/图）