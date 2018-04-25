洛浦公园南堤西苑桥至王城大桥段路灯预计今日抢修完毕

近日，有市民拨打本报热线66778866反映，洛浦公园南堤西苑桥至王城大桥段路灯不亮，给晚上到洛浦公园休闲、健身的市民带来很大不便。
近日，有市民拨打本报热线66778866反映，洛浦公园南堤西苑桥至王城大桥段路灯不亮，给晚上到洛浦公园休闲、健身的市民带来很大不便。
该段路灯为何不亮？何时能再次亮起？记者就此采访了负责该段路灯管理的洛阳城投集团相关负责人。该负责人表示，该段路灯损坏，正在抢修，预计今日抢修完毕，路灯可再次亮起。
该负责人还表示，近期，洛浦公园南堤、北堤西苑桥至洛阳桥段的路灯都在进行维修。截至目前，洛浦公园北堤的路灯已全部维修完毕，南堤王城大桥至洛阳桥段的路灯也已维修完毕。
同时，该负责人呼吁在洛浦公园游玩的市民，若发现有人恶意破坏园内设施，可拨打110举报。（洛阳晚报记者 李雨璐 实习生 段婉璐）
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