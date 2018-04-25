粗心游客丢背包 热心村民寻失主

昨日，市民任女士致电本报记者：我自驾到新安县一景区游玩，准备离开时，有俩男子追上来问我丢东西没，我这才发现背包掉在了半路上。

任女士和好心村民合影(受访者供图)

昨日，市民任女士致电本报记者：我自驾到新安县一景区游玩，准备离开时，有俩男子追上来问我丢东西没，我这才发现背包掉在了半路上。

42岁的任女士住在涧西区珠江路附近一小区。4月30日上午，她和家人自驾到新安县青要山景区游玩。15时许，任女士准备驾车离开时，两名扛着锄头的中年男子走到她身边，其中一人问她： “你丢东西没？” “我这才发现背包不见了。”任女士说，她想起来自己此前在景区内的一条小溪旁游玩时，把背包放在地上，离开时忘了带走。

任女士说，背包里有身份证、驾驶证、银行卡及800元现金，她打开一看，里面的物品一样未少。她拿出200元表示感谢，却被对方婉拒。

记者昨日得知，那名中年男子叫贾彦林，是景区附近一村子的村民。当天，他和同村的刘师傅穿过景区去挖药材，途中发现了那个背包，便把背包挂在锄头上，遇见游客就问有没有丢东西，这才一路找到了失主任女士。

“我们经常遇见游客丢东西这种事儿。如果真的找不到失主，出景区前我们会把捡到的物品交到景区游客服务中心。”贾彦林说。（洛阳晚报记者 郭学锋）