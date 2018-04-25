2018年“五一”国际劳动节即将来临。为切实做好节日期间有关工作，维护社会安全稳定，确保全市人民和来洛游客度过一个欢乐祥和的节日，现就有关事项通知如下。

中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室

关于做好2018年“五一”期间工作的通知

各县(市、区)党(工)委和人民政府(管委会)，市委各部委，市直机关各单位，各大中型企业、科研院所和大专院校，各人民团体：

2018年“五一”国际劳动节即将来临。为切实做好节日期间有关工作，维护社会安全稳定，确保全市人民和来洛游客度过一个欢乐祥和的节日，现就有关事项通知如下。

一、切实加强旅游市场综合监管

加强对旅游交通枢纽、旅游集散地、旅游住宿场所、餐饮场所等游客密集区域安全隐患的排查和整改，督促各旅游景区(点)认真落实安全防范主体责任，严防旅游场所安全事故发生。加强对各类游乐设施、客运架空索道、缆车等景区(点)公用设施的安全检查和检测检验，对不能保证游客安全的景点、设施要坚决停止开放和使用。加大旅游市场综合监管力度，严肃查处哄抬价格、以次充好、强迫或变相强迫消费等违法违规行为，及时妥善处理旅游投诉，确保节日旅游安全有序。旅游、交通、气象等部门要综合运用广播、电视、网络、微信、短信等方式，及时发布交通、住宿、餐饮、天气等信息，加强对游客的引导。各旅游景区(点)要提前制定游客流量控制预案，严禁超能力接待游客。

二、扎实做好安全生产工作

全市各级各部门要牢固树立安全发展理念，始终绷紧安全生产这根弦，严格落实安全生产责任制，持续加强对煤矿、非煤矿山、危险化学品、消防、建筑施工等重点行业领域的隐患排查整治，严防各类安全事故发生。深化行车秩序专项治理，加大对超载、超速、超员、疲劳驾驶、酒后驾驶、违规运输危险化学品等行为的查处力度，确保路面不失控、不漏管；加强对景区、景点危险路段和人车混流路段的交通指挥和疏散疏导，防止人员聚集、滞留。深入开展食品安全风险隐患排查治理，加大对宾馆、酒店、旅游景区(点)、主要商业区等重点区域餐饮单位的监督检查力度，严防假冒伪劣食品流入旅游市场，严防食品安全事故发生。对宾馆酒店、商场市场、公共娱乐、旅游景区(点)等人员密集场所开展拉网式大检查，切实消除火灾隐患。

三、全力维护社会和谐稳定

全市各级各部门要认真落实维稳责任，加大社会矛盾纠纷的排查化解力度，对本辖区、本部门的不稳定因素特别是征地拆迁、非法集资等群众反映强烈的问题进行全面排查，及时发现各种苗头性、倾向性问题，依法妥善解决群众合理诉求，积极做好稳控工作，严防各类群体性事件发生。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击“两抢一盗”、制假售假、敲诈勒索等违法犯罪活动，保护人民群众生命财产安全。持续加强社会治安综合治理，加大治安巡逻力度和频次，提高街头见警率，提升游客及群众安全感。加大对重点地区、重点领域的安全防控力度，严防暴力恐怖袭击事件和破坏活动发生。

四、认真做好应急值守工作

认真落实岗位责任制，严格执行节日期间24小时值班、领导带班和外出报备等制度，主要领导和带班、值班人员要严守值班纪律，严禁擅离职守，严禁非正式人员顶岗值班，24小时保持通讯畅通，确保节日期间各项工作正常运转。值班人员和带班领导要熟悉值班工作要求，熟练掌握应急处置程序，遇到突发事件或紧急情况，要及时报告、妥善应对、高效处置，不得迟报、漏报，坚决杜绝瞒报、谎报。公安、消防、医院、银行、供水、供电、供气等直接面向群众的窗口单位和服务行业，要安排好节日值班工作，细化应急预案，确保提供优质高效的服务。对值班值守和应急处置中因擅离职守、贻误时机而造成严重后果和不良影响的，要严肃处理和问责。

五、严格执行廉洁自律各项规定

大力倡树“清新简约、务本责实”的作风导向，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严格执行中央、省委和市委关于厉行节约、廉洁自律各项规定和有关制度。严禁公车私用和用公款吃喝、旅游、参与高消费活动，严禁将走亲访友、外出旅游等非公务活动纳入公务接待范围，严禁违规收受礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证、商业预付卡，严禁违规参加老乡会、同学会、战友会，坚决杜绝“节日腐败”。各级纪检部门要加大督查暗访力度，对违规违纪行为要严查快办，对典型问题要及时通报曝光。

中共洛阳市委办公室

洛阳市人民政府办公室

2018年4月26日