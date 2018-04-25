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洛阳市纪委：五一端午期间紧盯“四风”问题 党员干部要做到“十个严禁”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-28 09:45

　　日前，洛阳市纪委下发《关于五一、端午期间着力整治“四风”问题的通知》(以下简称《通知》)，要求各级党员干部要坚决做到“十个严禁”。

　　《通知》指出，各级党员干部要认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，带头崇廉拒腐，远离纪律红线，坚决做到“十个严禁”：严禁违规公款吃喝、超标准接待；严禁公款旅游；严禁用公款为回乡探亲、参观旅游的领导干部安排餐饮住宿等活动；严禁违规使用公车、私车公养；严禁违规购买、赠送和收受礼品、礼金、消费卡等节礼；严禁出入私人会所、隐蔽场所违规吃喝；严禁违规发放津补贴、奖金和实物；严禁违规操办婚丧喜庆事宜借机敛财；严禁违规参加老乡会、校友会、战友会；严禁将相关费用转嫁给下属机构、企业或管理服务对象。

　　《通知》强调，各级党委(党组)要切实担负起全面从严治党主体责任，坚持问题导向，认真查找本地、本部门在落实中央八项规定及实施细则精神方面存在的问题和薄弱环节，教育引导广大党员干部把中央八项规定及实施细则精神时刻牢记在心，把守纪律、讲规矩内化为自觉意识、外化为自觉行动。各级领导干部要管好班子、带好队伍，严于律己、以上率下，发挥“领头雁”作用，带头遵守各项纪律规定，自觉做到“十个严禁”。全市各级纪检监察机关要对节日期间的“四风”问题线索优先处置、快查快办快结。要认真履行党内监督专责机关的职责，紧盯老问题、关注新动向，综合采取税务检查、行业监管、电子监控、追踪调查等手段，严肃查处隐形变异“四风”问题。

　　节日期间，市纪委将组成督导检查组，主要采取随机察访、现场查看、突击检查、个别访谈等方式，对重点部位、重点场所、重点区域开展督导检查，释放越往后执纪越严的强烈信号。对落实中央八项规定及实施细则精神不力、导致节日期间“四风”问题突出的，严肃追究主体责任、监督责任和领导责任，层层传导压力，切实把管党治党责任压紧压实。

　　市纪委举报电话：12388(工作日)，63938859(节假日)。

　　(洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛)
[ 责任编辑：崔天运]
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