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五一哪里去？云顶看景、吃鱼！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-04-28 15:59

　　春夏之交，烟波拥翠色,碧水共长天，正是全家郊游的好时节。恰逢五一小长假将至，您不妨去小浪底云顶度假山庄逛一逛，这里“高峡平湖览胜景，农家乐里品鱼宴”，让您完全能享受到轻松惬意的“看海”时光。

　　人间四月芳菲尽，云顶盛景始“盛开”

　　众所周知，小浪底借黄河之势，一坝飞架，如贯长空，高峡平湖，烟波浩渺，是“中原看海”的绝佳场地。云顶度假山庄位于4A级景区小浪底内的柏崖山上，面向高峡平湖，背靠千亩森林公园。居高临下，俯瞰小浪底水库，壮观的大坝、蜿蜒的港湾、浩渺的水面一览无余。当此时节，“北方千岛湖”的景色如一幅徐徐展开的山水画，令人不忍移步。

　　云顶山舍观景平台

　　置身云顶度假山庄之中，就像藏身于静谧的山涧花园，一不小心就成为游人镜头下的风景。除却欣赏鬼斧神工的自然之力，您也可在茂林修竹中度过全家人的假期时光。

　　云顶度假山庄内，有河南首屈一指的“房车露营基地”、“中原看海”的最佳观赏点“小浪底观景台”、体验自然野趣的“云顶户外帐篷烧烤区”和培养团队协作意识的“云顶户外拓展区”等，还有依山傍水，适宜自住、投资、养老的云顶山舍度假小院。您来到这里，无论是休闲度假、团队拓展，还是美食烧烤、草坪婚礼都能满足。

　　说到小浪底美食，首推黄河大鲤鱼。小浪底的大鲤鱼体态丰满，肉质肥嫩香美、营养丰富，爽滑间还带着一点弹性。

　　食材好，够新鲜，使云顶度假山庄里的黄河大鲤鱼名扬于外。

　　为了迎接您的到来，云顶度假山庄推出“大鱼大利·云顶吃鱼”活动，您只要转发微信文章至朋友圈，就可领取鱼票，免费品尝到肉嫩鲜香的黄河大鲤鱼。

　　详情可扫文末微信二维码，关注“小浪底云顶度假区”微信公众号，动动手指转发微信文章，参与此次活动。

美景须有美食伴，黄河鲤鱼等您尝

　　云顶山舍是云顶度假区的首期项目，,由20栋4-6F低密山湖林墅组成，48-62㎡度假一居，68-80㎡休闲二居，户户赠送宽景露台，足不出户就能欣赏“北方千岛湖”，俯瞰“万里黄河孟津蓝”的稀世美景。小面积、低首付，养生度假之余，轻松坐享投资升值。
[ 责任编辑：史戎戎]
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