五一假期，千万别离开洛阳！不知道的亏大了…

又到五一小长假 今年假期怎么玩？ 放飞自己，拥抱绿意盎然，大海浩宇， 来一场说走就走的旅行？ NO，NO，NO！ 出去到哪都是堵堵堵！ 不出去吧， 又感觉自己过了个假假期！ 别焦虑，不焦灼 五一小长假， 千万别出去！ 一大堆免费福利等着你！ @所有洛阳人！ 您有一个来自洛河的邀请！ 水岸国际售房部五一长假乐翻天 纷炫活动，精品美食，家居设计 助您过一个充实的假期！ 免费福利1: 盆栽蛋糕DIY、 这是盆栽? NO,近看是盆栽，盆中覆盖着土壤 当你用汤匙挖一勺送入口中 原来土壤竟是奥利奥粉？！ 土壤下面便是香滑松软的蛋糕 你心动了吗？快来吧！ 免费时间：4月29日 地点：水岸国际营销中心 免费福利2：童趣水族DIY “我的家在洛河， 我是一只美丽的金鱼” 五一长假， 我在水岸国际等你 七彩金鱼，生态水草，微观楼阁 来水岸国际和孩子们一起感受生态的感觉吧！ DIY一个属于自己的水族小世界吧~ 免费时间：4月30日 地点：水岸国际营销中心 免费福利3：趣味娃娃机 还记得游戏厅里面的抓娃娃机吗？ 尤其是看到抓娃娃机里边的熊公仔、 趴趴狗、长颈鹿，还有可爱的洋娃娃， 是不是很想拥有呢？ 水岸国际活动现场提供炫酷智能抓娃娃机， 游戏币免费提供，抓到即可抱回家！ 免费时间：5月01日 地点：水岸国际营销中心 以为只有这些？那你就OUT了？ (水岸国际社区实景图片) 活动其间， 水岸国际特邀香港大易墅设计学院 清云老师亲临现场， 风趣解读家居设计理念。 清云老师认为， 一座房子最终要为人所有， 家居设计一定要与居住的人结合， 才能设计出完美的家居环境， 这样才够严谨和科学。 免费时间：4月29至5月1日 地点：水岸国际营销中心 还有这个消息千万别错过！ 一线河景现房热销中…… 买房就买水岸国际河景房 (水岸国际社区实景图片) 洛报团购立减80000元/套 增值快保值稳性价比高 买房就买水岸国际河景房 环境好配套好出行便 (水岸国际社区实景图片) 买房就买水岸国际河景房 身居闹市心且静 悦河悦心悦生活 1线河景 9米阳台 16公里河岸 45 ㎡宴客厅 8 ㎡独立衣帽间 水岸国际—典藏水岸大宅 (水岸国际社区实景图片) 169㎡奢阔尺度 给孩子空间 给家人温暖 活动期间限 时抢购四室户型即送 定购169㎡四室送价值15万元车位！ 限时抢购，名额有限！ 优势多多 (水岸国际社区实景图片) √主城核心，西工、老城、洛龙三区交会 √三大商圈环绕，生活配套，商业套齐全 √国际双语幼儿园，小学，中学一应俱全 √ 地铁一号线为邻交通网路四通八达 √ 新中式园林名家李宝章匠心造园 √ 21种名贵树种全冠移植 √ 指纹密码锁，可视遥控社区大门 √ 精装入户大堂，充足停车位，2户3个车位 √ 配备老人之家照料中心 抢房热线：69966666