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五一假期，千万别离开洛阳！不知道的亏大了…
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-04-28 15:28

　　又到五一小长假

　　今年假期怎么玩？

　　放飞自己，拥抱绿意盎然，大海浩宇，

　　来一场说走就走的旅行？

　　NO，NO，NO！

　　出去到哪都是堵堵堵！

　　不出去吧，

　　又感觉自己过了个假假期！

　　别焦虑，不焦灼

　　五一小长假，

　　千万别出去！

　　一大堆免费福利等着你！

　　@所有洛阳人！

　　您有一个来自洛河的邀请！

　　水岸国际售房部五一长假乐翻天

　　纷炫活动，精品美食，家居设计

　　助您过一个充实的假期！

　　免费福利1: 盆栽蛋糕DIY

　　这是盆栽?

　　NO,近看是盆栽，盆中覆盖着土壤

　　当你用汤匙挖一勺送入口中

　　原来土壤竟是奥利奥粉？！

　　土壤下面便是香滑松软的蛋糕

　　你心动了吗？快来吧！

　　免费时间：429

　　地点：水岸国际营销中心

　　免费福利2：童趣水族DIY

　　“我的家在洛河，

　　我是一只美丽的金鱼”

　　五一长假，

　　我在水岸国际等你

　　七彩金鱼，生态水草，微观楼阁

　　来水岸国际和孩子们一起感受生态的感觉吧！

　　DIY一个属于自己的水族小世界吧~

　　免费时间：430

　　地点：水岸国际营销中心

　　免费福利3：趣味娃娃机

　　还记得游戏厅里面的抓娃娃机吗？

　　尤其是看到抓娃娃机里边的熊公仔、

　　趴趴狗、长颈鹿，还有可爱的洋娃娃，

　　是不是很想拥有呢？

　　水岸国际活动现场提供炫酷智能抓娃娃机，

　　游戏币免费提供，抓到即可抱回家！

　　免费时间：501

　　地点：水岸国际营销中心

　　以为只有这些？那你就OUT了？

　　(水岸国际社区实景图片)

　　活动其间，

　　水岸国际特邀香港大易墅设计学院

　　清云老师亲临现场，

　　风趣解读家居设计理念。

　　清云老师认为，

　　一座房子最终要为人所有，

　　家居设计一定要与居住的人结合，

　　才能设计出完美的家居环境，

　　这样才够严谨和科学。

　　免费时间：42951

　　地点：水岸国际营销中心

　　还有这个消息千万别错过！

　　一线河景现房热销中……

　　买房就买水岸国际河景房

　　(水岸国际社区实景图片)

　　洛报团购立减80000/

　　增值快保值稳性价比高

　　买房就买水岸国际河景房

　　环境好配套好出行便

　　(水岸国际社区实景图片)

　　买房就买水岸国际河景房

　　身居闹市心且静

　　悦河悦心悦生活

　　1线河景 9米阳台 16公里河岸

　　45 ㎡宴客厅 8 ㎡独立衣帽间

　　水岸国际—典藏水岸大宅

　　(水岸国际社区实景图片)

　　169㎡奢阔尺度

　　给孩子空间

　　给家人温暖

　　活动期间限 时抢购四室户型即送

　　定购169㎡四室送价值15万元车位！

　　限时抢购，名额有限！

　　优势多多

　　(水岸国际社区实景图片)

　　√主城核心，西工、老城、洛龙三区交会

　　√三大商圈环绕，生活配套，商业套齐全

　　√国际双语幼儿园，小学，中学一应俱全

　　√ 地铁一号线为邻交通网路四通八达

　　√ 新中式园林名家李宝章匠心造园

　　√ 21种名贵树种全冠移植

　　√ 指纹密码锁，可视遥控社区大门

　　√ 精装入户大堂，充足停车位，2户3个车位

　　√ 配备老人之家照料中心

　　抢房热线：69966666
[ 责任编辑：史戎戎]
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