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五一假期，千万别离开洛阳！不知道的亏大了…
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又到五一小长假
今年假期怎么玩？
放飞自己，拥抱绿意盎然，大海浩宇，
来一场说走就走的旅行？
NO，NO，NO！
出去到哪都是堵堵堵！
不出去吧，
又感觉自己过了个假假期！
别焦虑，不焦灼
五一小长假，
千万别出去！
一大堆免费福利等着你！
@所有洛阳人！
您有一个来自洛河的邀请！
水岸国际售房部五一长假乐翻天
纷炫活动，精品美食，家居设计
助您过一个充实的假期！
免费福利1: 盆栽蛋糕DIY、
这是盆栽?
NO,近看是盆栽，盆中覆盖着土壤
当你用汤匙挖一勺送入口中
原来土壤竟是奥利奥粉？！
土壤下面便是香滑松软的蛋糕
你心动了吗？快来吧！
免费时间：4月29日
地点：水岸国际营销中心
免费福利2：童趣水族DIY
“我的家在洛河，
我是一只美丽的金鱼”
五一长假，
我在水岸国际等你
七彩金鱼，生态水草，微观楼阁
来水岸国际和孩子们一起感受生态的感觉吧！
DIY一个属于自己的水族小世界吧~
免费时间：4月30日
地点：水岸国际营销中心
免费福利3：趣味娃娃机
还记得游戏厅里面的抓娃娃机吗？
尤其是看到抓娃娃机里边的熊公仔、
趴趴狗、长颈鹿，还有可爱的洋娃娃，
是不是很想拥有呢？
水岸国际活动现场提供炫酷智能抓娃娃机，
游戏币免费提供，抓到即可抱回家！
免费时间：5月01日
地点：水岸国际营销中心
以为只有这些？那你就OUT了？
(水岸国际社区实景图片)
活动其间，
水岸国际特邀香港大易墅设计学院
清云老师亲临现场，
风趣解读家居设计理念。
清云老师认为，
一座房子最终要为人所有，
家居设计一定要与居住的人结合，
才能设计出完美的家居环境，
这样才够严谨和科学。
免费时间：4月29至5月1日
地点：水岸国际营销中心
还有这个消息千万别错过！
一线河景现房热销中……
买房就买水岸国际河景房
(水岸国际社区实景图片)
洛报团购立减80000元/套
增值快保值稳性价比高
买房就买水岸国际河景房
环境好配套好出行便
(水岸国际社区实景图片)
买房就买水岸国际河景房
身居闹市心且静
悦河悦心悦生活
1线河景 9米阳台 16公里河岸
45 ㎡宴客厅 8 ㎡独立衣帽间
水岸国际—典藏水岸大宅
(水岸国际社区实景图片)
169㎡奢阔尺度
给孩子空间
给家人温暖
活动期间限 时抢购四室户型即送
定购169㎡四室送价值15万元车位！
限时抢购，名额有限！
优势多多
(水岸国际社区实景图片)
√主城核心，西工、老城、洛龙三区交会
√三大商圈环绕，生活配套，商业套齐全
√国际双语幼儿园，小学，中学一应俱全
√ 地铁一号线为邻交通网路四通八达
√ 新中式园林名家李宝章匠心造园
√ 21种名贵树种全冠移植
√ 指纹密码锁，可视遥控社区大门
√ 精装入户大堂，充足停车位，2户3个车位
√ 配备老人之家照料中心
抢房热线：69966666
|[ 责任编辑：史戎戎]
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