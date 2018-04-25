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牡丹文化节优秀剧目展演月活动即将收官
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-28 08:57

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市文广新局获悉，第36届中国洛阳牡丹文化节优秀剧目展演月活动即将收官，还有三部精彩剧目等您来赏。

　　市文广新局相关负责人介绍，河南省越调剧团的越调《收姜维》与湖北省京剧院的京剧《红灯记》均为享誉已久的经典剧目，中国歌剧舞剧院的歌剧《小二黑结婚》改编自赵树理同名小说，是2017年国家艺术基金传播交流推广项目。

　　借助国家文化消费试点城市建设工作，这次展演月活动推出每张180元、80元两个档次票价，给予购票者30%的政府优惠补贴，优惠后的票价分别为每张126元、56元。此外，每部剧目还推出每张30元的惠民票200张。观众可通过“文惠洛阳”公众号订票，凭订单二维码到洛阳广播电视台3029室付款换取实体票，凭实体票观看演出。数量有限，先到先得。

　　另外，每部剧目还有100张惠民票，赠给劳动模范、三八红旗手、优秀教师、环卫工人等，符合条件人员可持相关证件到洛龙区宜人路中段洛阳歌剧院北门岗领取。（洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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