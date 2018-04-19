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洛宁讲理村驻村第一书记张俊峰：留下来，再干几年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-27 09:17

　　淅沥的小雨中，洛宁县罗岭乡讲理村的古朴民居笼罩在一层薄雾中。山梁沟峁间，高大的楸树盛开着紫色的花，大片核桃树下油用牡丹残花遍地，烟田里层层叠叠的地膜犹如水面荡起的波纹……好一幅田园之春水墨画。

　　入眼的一切，是美景，也是驻村第一书记张俊峰带领乡亲们脱贫致富、振兴乡村的希望。

　　2015年10月，时任洛宁县司法局副局长的张俊峰主动请缨到村任第一书记。在旁人看来，张俊峰的选择有点“傻”——在农村干了20年，辗转多个乡镇，好不容易熬回城里，当了领导，到头来又成了“村干部”。

　　“乡下空气好。”面对疑问，他总是一笑了之。

　　去年10月，第一书记轮换工作启动，张俊峰选择留任：“村里的事、群众的事，都还没有办完，走不了。”

　　从“外来户”到“主心骨”，张俊峰驻村的两年是讲理村变化最大的两年：贫困群众由原来的42户144人减至4户4人，摘掉了贫困村的帽子；致富产业迅速发展起来，烟叶、构树、油用牡丹核桃间作效益翻番；美丽乡村建设全面铺开，乡村振兴指日可待。

　　小院砂石铺地、篱笆围墙，屋里陈设略显简陋。这是脱贫光荣户宁振武的家。“先吃苦、再享受。”宁振武用张俊峰常说的话，回应我们的诧异。

　　张俊峰刚入村时，恰逢村民卖烤烟，别家5亩能卖2万多元，宁振武家的却卖了不到1万元。次年开春，宁振武打起了退堂鼓。张俊峰三番五次登门鼓励他坚持种烟叶脱贫，并且为他垫付了400元烟苗钱，还多次邀请技术员手把手进行培训。功夫不负有心人，当年秋，宁振武种的10亩烟叶净赚4万元。

　　“信心比黄金更重要。”张俊峰说，贫困户家家有本难念的经，但没有过不去的坎儿，关键时候拉一把，帮他们树起信心，生活的路就会越走越宽。

　　烟叶生产受计划限制，村民全部种植不现实。张俊峰借鉴外地经验，确定了核桃油用牡丹间作的种植模式。如今，全村种植核桃1100亩，间作油用牡丹500亩，实现了“一块土地、两份收益”。

　　在带领村民脱贫致富的路上，集体经济也要同步发展。张俊峰决定成立合作社，种植构树，带动缺乏劳动力的家庭以土地入股发展集体经济。

　　去年，张俊峰鼓励村干部带头种植30亩构树，大获成功。今年，村里发展种植的300亩构树，不仅带动30多户村民增收，也将为村集体带来一笔可观的收入。

　　这两年，村里修道路、建水坝、装路灯，面貌日新月异。如今，讲理村入选美丽乡村示范村，拉开了乡村旅游发展的大幕。

　　不久前，省委召开驻村第一书记座谈会，张俊峰作为全省优秀驻村第一书记代表与省委书记王国生面对面交流。“王书记鼓励我们在脱贫攻坚主战场上建功立业。”张俊峰说，“留下来，再干几年，一定把讲理村打造成乡村振兴的样板，交上一份让群众满意的时代答卷。”（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 笑菊 李峰）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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