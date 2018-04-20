洛阳再次成为中国创新创业大赛先进制造行业总决赛举办城市

昨日，记者从市科技局获悉，2018第七届中国创新创业大赛启动会于4月20日在北京召开，我市再次被确定为该大赛先进制造行业总决赛举办城市。这也将是我市第三次承办这一国家级创新创业大赛的行业总决赛。

昨日，记者从市科技局获悉，2018第七届中国创新创业大赛启动会于4月20日在北京召开，我市再次被确定为该大赛先进制造行业总决赛举办城市。这也将是我市第三次承办这一国家级创新创业大赛的行业总决赛。

中国创新创业大赛由科技部、财政部、教育部、国家网信办和全国工商联共同举办，是目前国内规模最大、辐射面最广、层次最高、影响力最强的创新创业赛事活动，也是我国最大的众创空间和最强的众扶平台。截至目前，该项赛事已经连续成功举办六届。

大赛分初创企业组和成长企业组两类，并分地方赛和全国总决赛两个阶段。第七届大赛将举办互联网、新材料、先进制造、生物医药、电子信息、新能源及节能环保6个行业总决赛，分别在杭州、宁波、洛阳、广州、深圳和重庆6个城市举办。

过去两年，通过举办高规格创新创业盛事，我市上下掀起创新创业的浪潮，营造了浓厚的创新创业氛围，有效激发了本地科研院所、高等院校、各类孵化载体、中小微企业、科技服务机构等参与双创的热情，促进了我市城市知名度的提升。

有意参赛的企业可登录中国创新创业大赛官网统一注册报名，注册截止时间为6月10日，报名截止时间为6月15日。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 任姣姣）