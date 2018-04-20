洛阳天气：今日最高气温17℃ 有雨有雾还有风

我市今天阴天有小雨，部分地区有雾，西南风2级到3级，气温10℃到17℃；明天小雨停止转多云，西南风3级左右，气温10℃到27℃。

昨天7时许，“晚报天气与服务”QQ群里有人说下雨了。小记骑行在南昌路上，也感觉到了零星的雨滴，好在不大一会儿，雨就停了。

省气象服务中心官方微博称，昨天我省西部、西北部出现了零星降水，天空云系较多，升温缓慢，西部、西北部气温较低，普遍在14℃到18℃，其他地区气温稍高，大多在19℃到21℃。

市气象台预计，我市今天阴天有小雨，部分地区有雾，西南风2级到3级，气温10℃到17℃；明天小雨停止转多云，西南风3级左右，气温10℃到27℃。

昨天，本报刊登了2018年劳动节放假安排的通知，4月29日至5月1日放假调休，共3天。4月28日(周六)上班。小记的几名同事已开始计划五一假期去哪里玩儿，对于小记这样的宅男来说，放假就是在家好好陪家人。

俗话说，劳动创造财富。古人说“劳则善心生”。人只有经过辛苦的劳动，才能明白“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰”，才会生出善心，学会感恩。

此外，劳动能让人明白“春耕、夏种、秋收、冬藏”的道理，养成“一分耕耘一分收获”的诚实之品德和“锄禾日当午，汗滴禾下土”的吃苦耐劳之品德，因此说“劳动光荣”。

虽然没有五一假期外出的计划，但是小记的心还是在远方的。中央气象台官方网站称，近期我国中东部地区雨势渐收后，会有一段时间的晴好天气，气温逐渐回升，公众需注意及时更换衣物。我国西南地区、华南的局部地区将有较强降雨，公众出行需提前关注天气预报，带好防雨装备，并谨防强降雨天气带来的山洪、滑坡等灾害。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖)

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我国将发射高分五号卫星

可对环境和气象要素进行综合探测

中国国家航天局对地观测与数据中心主任童旭东24日表示，我国高分专项中唯一一颗实现高光谱分辨率重要使命的对地观测卫星高分五号预计今年5月初发射。为促进卫星数据应用、服务“一带一路”沿线国家和地区，中国国家航天局提出高分五号卫星数据应用国际合作计划。

“高分五号卫星发射后至11月将开展卫星在轨测试。”童旭东说，中国国家航天局愿与各国有志于高光谱数据应用合作的科研团队共同推进开放式研究和成果共享，为解决全球气候变化、生态环境保护等人类共同关心的问题提供信息支持。

据了解，高分五号卫星搭载了六大“神器”：可见短波红外高光谱相机、全谱段光谱成像仪、大气环境红外甚高光谱分辨率探测仪、大气痕量气体差分吸收光谱仪、大气主要温室气体监测仪和大气气溶胶多角度偏振探测仪。

“借助它们，高分五号卫星可获取从紫外到长波红外谱段的高光谱分辨率星载遥感数据，对内陆水体、陆表生态环境、蚀变矿物及岩矿类型等地物目标，以及大气污染气体、温室气体、气溶胶等环境和气象要素进行综合探测。”童旭东说。

高分专项全称为高分辨率对地观测系统重大专项，是我国中长期科技发展规划确定的16个重大科技专项之一，自2010年启动以来，已成功发射高分一号高分宽幅、高分二号亚米全色、高分三号1米雷达、高分四号同步凝视等多颗卫星。

“今年除发射高分五号卫星外，还将发射高分六号卫星，并与在轨卫星组网观测。迄今为止，涵盖不同分辨率、不同覆盖宽度、不同谱段、不同重访周期的高分数据体系基本形成。”童旭东说。（据 新华社）