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洛阳将迎今年首场演唱会　歌手田华5月4日在洛激情开唱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-24 18:34

　　

　　今日下午，“乐名片声音创客之夜”——2018田华洛阳演唱会发布会在城市会客厅举行，发布会确定了演唱会时间为2018年5月4日19：30，歌手田华将在新区体育馆激情开唱，这将是古都洛阳今年迎来首场演唱会。发布会现场还举行了全球首张三彩音乐专辑首发仪式和开票仪式。

　　“在很小的时候我就热爱着她，她的国色天香已经传扬千年。我的家就住在美丽洛水河畔，那是华夏文明的起源……”这首大家耳熟能详的《洛阳牡丹》的词曲作者和演唱者就是洛阳土生土长的歌手田华。

摄影：张建华 

　　据了解，5月4日的“乐名片声音创客之夜”演唱会是田华第二次在家乡洛阳举行的大型演唱会，其中超70%歌曲均和洛阳有关。整个演唱会从策划到制作不惜成本，力求完美，堪称近3年来古都各大演唱会最真诚力作。近3小时狂歌热舞，多首经典引领全场大合唱，演唱会囊括多种曲风，包括吟唱中国风、清新民谣风及华式招牌抒情歌。拥有创造力的“铁人华”，将为观众带来意想不到的惊喜。

摄影：张建华 

　　发布会现场，主办方还以视频的形式同现场观众一同分享了田华一路走来的音乐历程，同时也讲述了田华是如何从一位热爱音乐的青葱少年成长为洛阳籍著名歌手，中国禁毒基金会理事，洛阳市环保旅游形象大使的故事。据透露，5月4日的演唱会中也将穿插乡情、成长等多种元素，向粉丝表达田华除歌唱以外的种种情怀。(见习记者 谢娜娜)

　　关于田华

　　民建会员、公安部中国禁毒基金会理事、河南省侨联青年委员会常委、音乐人、公益行动发起人。洛阳师院客座教授，北京奥运会明星志愿者，旅游卫视栏目形象大使，魅力河南十大人物，洛阳市消费维权大使，洛阳市环保旅游大使，洛阳市旅游音乐顾问，民建洛阳师院副主委，洛阳市青年联合会副秘书长、乐名片科技创始人、老家洛阳文化产业创始人。代表作：《洛阳牡丹》词曲/唱、《美丽洛阳城》词曲/唱、《老城》曲/唱、张杰《搁浅》词曲/制作人等。
[ 责任编辑：马佳佳]
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