幸运！外地女子两次来洛遇困 都遇好心人

昨日，市民杜先生联系记者说：来自新疆的李女士给翠云路办事处工作人员送来一面锦旗，她说自己是第二次来洛阳旅游，没想到每次来都遇到好心人帮忙。

昨日，市民杜先生联系记者说：来自新疆的李女士给翠云路办事处工作人员送来一面锦旗，她说自己是第二次来洛阳旅游，没想到每次来都遇到好心人帮忙。

记者了解到，这次帮助李女士的是翠云路办事处东杨屯党群服务中心工作人员叶利茹。“我就是将捡到的挎包归还失主，这是应该的，没想到失主还把我认作‘妹妹’。”叶利茹笑着说。

4月12日14时30许，叶利茹在上班途中，在党群服务中心旁捡到一个白色挎包，当时她急着办事就先放在办公室。10分钟后，她忙完手头工作想找失主，才发现挎包里的证件显示失主是新疆人，而非辖区居民。她跟同事一商量，就赶紧交给警务室民警。

当天下午，民警就和失主李女士联系上了，60多岁的李女士执意要了叶利茹的电话，隔天就给叶利茹送来一面锦旗。李女士说，她退休后常外出旅游，去年春天牡丹花开时，她就在洛阳住了十几天，临走时，宾馆老板怕她迷路，凌晨4点把她送到火车站，这件事让她至今难忘。

“今年，我早早就来看花了，这次不小心弄丢挎包，又被洛阳的好心人帮忙找回，我越来越喜欢洛阳这座城市了。”李女士还加了叶利茹的微信，称叶利茹为“妹妹”。（洛阳晚报首席记者 王博东）