洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

幸运！外地女子两次来洛遇困 都遇好心人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-23 09:21

　　昨日，市民杜先生联系记者说：来自新疆的李女士给翠云路办事处工作人员送来一面锦旗，她说自己是第二次来洛阳旅游，没想到每次来都遇到好心人帮忙。

　　记者了解到，这次帮助李女士的是翠云路办事处东杨屯党群服务中心工作人员叶利茹。“我就是将捡到的挎包归还失主，这是应该的，没想到失主还把我认作‘妹妹’。”叶利茹笑着说。

　　4月12日14时30许，叶利茹在上班途中，在党群服务中心旁捡到一个白色挎包，当时她急着办事就先放在办公室。10分钟后，她忙完手头工作想找失主，才发现挎包里的证件显示失主是新疆人，而非辖区居民。她跟同事一商量，就赶紧交给警务室民警。

　　当天下午，民警就和失主李女士联系上了，60多岁的李女士执意要了叶利茹的电话，隔天就给叶利茹送来一面锦旗。李女士说，她退休后常外出旅游，去年春天牡丹花开时，她就在洛阳住了十几天，临走时，宾馆老板怕她迷路，凌晨4点把她送到火车站，这件事让她至今难忘。

　　“今年，我早早就来看花了，这次不小心弄丢挎包，又被洛阳的好心人帮忙找回，我越来越喜欢洛阳这座城市了。”李女士还加了叶利茹的微信，称叶利茹为“妹妹”。（洛阳晚报首席记者 王博东）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]早晨醒来第一件事该干什么？真的很重要
  • ·[健康]熬夜的人更容易得癌！那几点睡觉才算熬夜？
  • ·[健康]咳嗽会咳出肺炎吗？有这些情况尽快就医
    		•
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
    张洛霞和她的“文人墨客”群
         日前，优酷网上一个“日本教授在西苑公园自编自跳‘梁祝’”的视频引起网友关注。视频中的女士身着白上衣...
  • ·洛阳七旬老人靠自我治疗阻击强迫症
  • ·洛阳60后女驴友 徒步穿越尼泊尔
  • ·时节正好，婆媳一同旅行可好？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 清清黄河水 注入洛阳邙山渠
  • 一季度洛阳经济实现“开门红” 全市GD...
  • 世界古都论坛发布《洛阳宣言》
  • 洛阳特大轴承建功特大舰船
  • 洛阳站启用新自动取票处 取票不用再过...
  • 外国游客来洛画牡丹引路人惊叹
  • 洛阳国家大学科技园二期项目预计7月交...
  • 李亚主持召开市委常委（扩大）会议 研...
  • “牡丹13号”近期将在洛阳地铁1号线“...
  • “洛阳玻璃”再创浮法玻璃世界最薄纪录
    		•
    百姓呼声
    洛阳地铁3号线正开展规划方案的研究工作
    咨询：还款账户如何追加媳妇的公积金账号
    精彩图片
    外国游客来洛画牡丹引...
    守住根 传承魂 惠及民...
    世界古都论坛专家：找...
    清清黄河水 注入洛阳邙...
    精彩热帖

    上阳宫姐妹游

    三春只看洛阳花

    徜徉国际牡丹园

    偷得浮生半日闲
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605