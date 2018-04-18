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洛阳天气：今日阴转多云 最高气温21℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-23 08:12

　　阴雨天很容易影响人的心情，不过，雨后的空气干净、清新，或许会令您的心情好一些。春雨贵如油，可今年的春雨着实下得有些频繁，就显得有些“油腻”了。

　　刚过去的双休日，小记的微信朋友圈显示着不少朋友的动向：有人一大早出门，到汝阳县西泰山景区游玩，此时，景区里的杜鹃花开得正艳，灿若云霞的花儿映红半边天，羡煞众人；有人求助万能的微信朋友圈，寻找市区比较好的室内娱乐场所，条件是大人能聊天、孩子能玩耍，这个虽有难度，但群众的力量不可小视，不少人积极献策；还有人一看窗外下着雨，干脆宅在家，拿起画笔画几幅水墨画，也是极好的。

　　五一假期越来越近，您是否已制订好出游计划？上个月底，小记还感叹一年的1/4过去了，如今一年的1/3也要过去了。回顾4月，这是一个不平凡的月份：牡丹盛开，洛阳城里一派热闹欢乐的景象。这个月的气温像坐过山车一样忽上忽下，搞得我们不停重复“脱衣服、加衣服、脱衣服、加衣服”的操作，真切感受到啥叫“春如四季”。

　　昨天是世界地球日，今年的主题为“终结塑料污染”。塑料污染已成为一场全球危机。目前，全球生产的塑料仅有9%得到回收，塑料污染土壤，破坏海洋生态环境……为实现“终结塑料污染”的目标，地球日组织机构正推动在全球范围内消灭一次性使用塑料制品，建立统一的塑料处置监管框架。

　　接下来，说说大家关注的天气情况。市气象台预计，今天全区阴天转多云，东北风3级左右，气温11℃到21℃；明天全区多云间晴天，偏西风2级到3级，气温11℃到19℃。这两天的气温真是不争气，遇到冷空气就“怂”，您可要注意保暖别冻感冒哦。(洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：崔利利]
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