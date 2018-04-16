中国古都学会常务理事毛曦：从大古都之说看洛阳在中国古都中的地位

今日上午，世界古都论坛分论坛在洛阳钼都利豪酒店举行。中国古都学会常务理事毛曦以古都洛阳为“主角”，作了题为《从大古都之说看洛阳在中国古都中的地位》的演讲。

“在中国历史上，洛阳建都次数较多，建都历年极为长久。即使洛阳不再作为都城的历史时期，洛阳依然在人们的心目中占据着极为重要的地位。”今日上午，世界古都论坛分论坛在洛阳钼都利豪酒店举行。中国古都学会常务理事毛曦以古都洛阳为“主角”，作了题为《从大古都之说看洛阳在中国古都中的地位》的演讲。

“中国的都城数量众多，其中一些地位显著的高等级古都被人们誉之为大古都。”毛曦介绍，自1902年中国大古都之说提出以来，先后涌现出多种大古都之说。他先后细数了20世纪80年代以前的中国五大古都、六大古都和四大古都之说中古都洛阳在大古都中的排序，以及20世纪80年代以来在中国的六大古都、七大古都和八大古都之说。