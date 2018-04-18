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日本东京艺术大学教授井上隆史讲述壁画的“克隆再生”技术
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-21 10:24
徐文波 摄

　　发言视频

　　“一般来讲，遭到破坏的文化遗迹或遗产很难再现。”今日上午，来自日本东京艺术大学教授井上隆史在世界古都论坛分论坛上，通过分享《巴米扬大佛天井壁画驰骋天空的太阳神》的复原案例，讲述了该大学如何通过三维技术等系列现代科技对壁画进行复原的过程。

　　其间，他通过播放短片使广大听众对巴米扬大佛的天井壁画有一个简单的了解——该壁画融合了多种文化和宗教因素在其中，复原难度系数较高。东京艺术大学通过文物复制的专利技术，高精度的数字技术以及传统的修复技术进行复原工作。他们将这个技术系统称为壁画的“克隆再生”。

　　“率先保存高精度的数码摄像资料对文物复原极为重要”，他指出，高精度的数码资料相当于文物的“DNA”。同时他希望，今后能将这种文物的克隆再生技术向全世界推广与共享，共同保护世界文化遗产。(记者 谢娜娜 摄影记者 徐文波 )
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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