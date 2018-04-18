国际博物馆协会执行委员会委员张仁卿：博物馆需要重视对从业人员的培训

今日上午，世界古都论坛以“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”为主题的分论坛在洛龙区钼都利豪酒店举行。现场，国际博物馆协会执行委员会委员张仁卿进行发言，她强调博物馆在发展中，要注意对从业者素质的提高。

今日上午，世界古都论坛以“世界文明视野下的博物馆功能定位与发展”为主题的分论坛在洛龙区钼都利豪酒店举行。现场，国际博物馆协会执行委员会委员张仁卿进行发言，她强调博物馆在发展中，要注意对从业者素质的提高。

“现在博物馆的文化越来越多元化，我们需要从业人员能够准确地传播文化、信息，这对他们的要求比以往有所提高。”张仁卿建议，博物馆需要重视对从业人员的培训，以提高整个博物馆从业者团队的素质，更好地服务参观者。(记者 郭瑛)