洛阳2018年科技创新券开始申领啦 每家企业最多可申领100万元

记者昨日从市科技局获悉，我市2018年首批科技创新券申领工作已经启动。每家企业申领科技创新券金额不超过企业上年度研发投入的30%，最多可申领100万元，截止日期为5月10日。

记者昨日从市科技局获悉，我市2018年首批科技创新券申领工作已经启动。每家企业申领科技创新券金额不超过企业上年度研发投入的30%，最多可申领100万元，截止日期为5月10日。

科技创新券是政府免费发放的，为鼓励支持企业勇于创新、积极开展研发活动设立的一种“权益凭证”，重点面向“四有”企业(有市级以上研发机构、有一定数量的研发人员、有研发活动、有研发投入)发放，采取先申领后补助的方式，有效期2年。企业可利用申请到的创新券向高校、科研院所购买技术服务和技术成果，支付与高校、科研院所合作研发产生的技术转让、技术开发及与之相关的技术咨询、技术服务费用，或使用创新券购置科研仪器设备，支付研发活动产生的检验检测费用等。

有意申领的企业可登录洛阳科技信息网下载并填写申请登记表，并向各县(市)区科技主管部门提交，咨询电话：65185752。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）