洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“拉风”宠物 不是想养就能养
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-16 08:49

　　无论从法律、生态保护角度来讲，还是从个人健康角度来讲，不管出于什么原因，饲养宠物前，得先想想是否合法合规，尤其是饲养野生动物前，一定要先了解清楚各种法律法规，免得付出惨重代价。

　　一市民发现有人养蓝孔雀，听说这种行为违法，就报了警。

　　看到这里，得为市民强烈的动物保护意识点赞！如今，养宠物的人越来越多，宠物的品类也越来越多，令人大开眼界。我们不禁疑惑，所有动物都能当宠物养吗？

　　《河南省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法(修正)》规定，驯养繁殖省重点保护野生动物和国家保护的有益的或者有重要经济价值、科学研究价值的陆生野生动物的，应当持有县(市)区野生动物行政主管部门核发的驯养繁殖许可证。

　　因为蓝孔雀属于“三有”保护动物，所以不是想养就能养的。饲养宠物，源于兴趣和爱，不过不少人为了满足自己的这种兴趣，存在违法捕捉、贩卖野生动物行为，这些行为常常造成大量野生动物死亡。以牺牲野生动物生命为代价的兴趣，不值得宣扬，更不值得大家拥有。猫、狗作为常见宠物，尚且有携带病菌的可能性，要定期接受检疫，注射各种疫苗，更别说野生动物了。如果把野生动物当宠物来养，有被传染病菌的危险。

　　无论从法律、生态保护角度来讲，还是从个人健康角度来讲，不管出于什么原因，饲养宠物前，得先想想是否合法合规，尤其是饲养野生动物前，一定要先了解清楚各种法律法规，免得付出惨重代价。

　　有些爱，不一定是占有，如果爱动物，就让动物生活在最适宜它们的地方，最大限度保证其生存质量，让后人也有认识它们的机会，这种爱才是真爱，自私地占有不是爱，更多时候是害，不仅会害了它们，还会害了自己。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]牙膏选错，牙也刷错，你想过牙齿的感受吗？
  • ·[健康]韭菜虽美味，但别和它一起吃！一定要告诉家人
  • ·[健康]阴道炎可不是女人的私事，另一半需要治疗吗？
    		•
    老年人学开车 没有想象的那么难
    老年人学开车 没有想象的那么难
    老年人学开车 没有想象的那么难
        天气越来越暖，到驾校学车的人渐渐多起来。学车的队伍里，不乏老年人的身影。今年央视春晚，蔡明和潘长江表...
  • ·三只兔子一台戏
  • ·洛阳八旬老太创作歌曲颂牡丹
  • ·边旅行边赚钱 这样的办法可以有
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳一批市政道路、桥梁完成集中提升改造
  • 洛阳城市版图日新月异
  • 洛阳近郊牡丹观赏园处于盛花期
  • 洛阳伊滨经开区：伊河岸边起绿廊
  • 抢抓筹办2022年北京冬奥会机遇 中国一...
  • 丰富停车资源 方便车主停车
  • 洛阳抢抓“一带一路”机遇 力促跨境电...
  • 瞧！牡丹花蕊中 忙碌的精灵
  • 真稀罕！洛阳走失宠物狗自己“报警”...
  • 涧西区：新建城市书房 书香浸润心田
    		•
    百姓呼声
    空置房屋按什么标准交物业费？市发改委回复
    出入境证件自助办理设备近期将投入使用
    精彩图片
    洛浦公园东段：一幅美...
    瞧！牡丹花蕊中 忙碌的...
    “市民之家”贴心便民到家
    孟津县朝阳镇高沟村：...
    精彩热帖

    牡丹神韵

    郁金香花海

    视觉盛宴

    天香依然 芳容依旧
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605