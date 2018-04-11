“拉风”宠物 不是想养就能养

无论从法律、生态保护角度来讲，还是从个人健康角度来讲，不管出于什么原因，饲养宠物前，得先想想是否合法合规，尤其是饲养野生动物前，一定要先了解清楚各种法律法规，免得付出惨重代价。

无论从法律、生态保护角度来讲，还是从个人健康角度来讲，不管出于什么原因，饲养宠物前，得先想想是否合法合规，尤其是饲养野生动物前，一定要先了解清楚各种法律法规，免得付出惨重代价。

一市民发现有人养蓝孔雀，听说这种行为违法，就报了警。

看到这里，得为市民强烈的动物保护意识点赞！如今，养宠物的人越来越多，宠物的品类也越来越多，令人大开眼界。我们不禁疑惑，所有动物都能当宠物养吗？

《河南省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法(修正)》规定，驯养繁殖省重点保护野生动物和国家保护的有益的或者有重要经济价值、科学研究价值的陆生野生动物的，应当持有县(市)区野生动物行政主管部门核发的驯养繁殖许可证。

因为蓝孔雀属于“三有”保护动物，所以不是想养就能养的。饲养宠物，源于兴趣和爱，不过不少人为了满足自己的这种兴趣，存在违法捕捉、贩卖野生动物行为，这些行为常常造成大量野生动物死亡。以牺牲野生动物生命为代价的兴趣，不值得宣扬，更不值得大家拥有。猫、狗作为常见宠物，尚且有携带病菌的可能性，要定期接受检疫，注射各种疫苗，更别说野生动物了。如果把野生动物当宠物来养，有被传染病菌的危险。

无论从法律、生态保护角度来讲，还是从个人健康角度来讲，不管出于什么原因，饲养宠物前，得先想想是否合法合规，尤其是饲养野生动物前，一定要先了解清楚各种法律法规，免得付出惨重代价。

有些爱，不一定是占有，如果爱动物，就让动物生活在最适宜它们的地方，最大限度保证其生存质量，让后人也有认识它们的机会，这种爱才是真爱，自私地占有不是爱，更多时候是害，不仅会害了它们，还会害了自己。（新闻观察员 洛谭）