洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会主任王朝晖接受纪律审查和监察调查

洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会主任王朝晖涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会主任王朝晖涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。 据洛阳市纪委监委消息：洛阳市瀍河回族区工业和信息化委员会主任王朝晖涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。 王朝晖简历 王朝晖，男，汉族，河南洛阳人，1969年2月出生，1994年11月加入中国共产党。 1991.07-2005.11历任瀍河回族区政府办公室干部、五股路办事处副主任 2005.11-2010.06历任瀍河回族区民营局副局长、局长 2010.06-2017.01任瀍河回族区工业和信息化委员会主任，金融办主任 2017.01至今瀍河回族区工业和信息化委员会主任