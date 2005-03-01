洛阳市洛龙区太康东路办事处大东村党支部副书记韩书跃接受组织审查和监察调查

洛阳市洛龙区太康东路办事处大东村党支部副书记韩书跃涉嫌严重违纪违法，目前正在接受组织审查和监察调查。
洛阳市洛龙区太康东路办事处大东村党支部副书记韩书跃涉嫌严重违纪违法，目前正在接受组织审查和监察调查。
韩书跃简历
韩书跃，男，汉族，河南洛阳人，1968年4月出生，1998年6月加入中国共产党。
2005.03-2005.11 洛龙区太康东路办事处大东村党支部委员
2005.11-2008.11 洛龙区太康东路办事处大东村党支部委员、村委会主任
2008.11-2014.11 洛龙区太康东路办事处大东村党支部书记兼村委会主任
2014.11至今 洛龙区太康东路办事处大东村党支部副书记
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