洛阳殡仪馆主任王建华接受组织审查和监察调查

洛阳殡仪馆主任王建华涉嫌严重违纪违法，目前正在接受组织审查和监察调查。
洛阳殡仪馆主任王建华涉嫌严重违纪违法，目前正在接受组织审查和监察调查。
王建华简历
王建华，男，汉族，河南南阳人，1965年3月生，2000年8月加入中国共产党。
1983.11-1987.01 石家庄军械技术学院服役战士
1987.03-2002.12 洛阳市军队离退休干部第四休养所工人、干部(2001.07聘干)
2002.12-2009.06 洛阳市军队离退休干部第四休养所办公室主任
2009.06-2013.03 洛阳殡仪馆党支部书记
2013.03至今 洛阳殡仪馆主任
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