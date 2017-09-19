“一带一路”看洛阳摄影展开展

昨日，《好山好水好风景——“一带一路”看洛阳》摄影展在洛阳龙门站候车大厅二楼开展，展览将持续到5月10日。此次展览展出的100余幅(组)图片，都是由本地主流媒体的新闻工作者和本土摄影家、摄影爱好者提供的，主要反映洛阳历史人文遗迹和优美自然风光。
昨日，《好山好水好风景——“一带一路”看洛阳》摄影展在洛阳龙门站候车大厅二楼开展，展览将持续到5月10日。此次展览展出的100余幅(组)图片，都是由本地主流媒体的新闻工作者和本土摄影家、摄影爱好者提供的，主要反映洛阳历史人文遗迹和优美自然风光。
本次展览由市旅发委、洛阳日报报业集团、洛阳龙门站共同主办，意在加深国内外游客对洛阳社会发展、自然风光、风土人情的印象，促进洛阳旅游发展。（洛阳晚报记者 高均海 摄影报道）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605