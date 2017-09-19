“一带一路”看洛阳摄影展开展

昨日，《好山好水好风景——“一带一路”看洛阳》摄影展在洛阳龙门站候车大厅二楼开展，展览将持续到5月10日。此次展览展出的100余幅(组)图片，都是由本地主流媒体的新闻工作者和本土摄影家、摄影爱好者提供的，主要反映洛阳历史人文遗迹和优美自然风光。

昨日，《好山好水好风景——“一带一路”看洛阳》摄影展在洛阳龙门站候车大厅二楼开展，展览将持续到5月10日。此次展览展出的100余幅(组)图片，都是由本地主流媒体的新闻工作者和本土摄影家、摄影爱好者提供的，主要反映洛阳历史人文遗迹和优美自然风光。 昨日，《好山好水好风景——“一带一路”看洛阳》摄影展在洛阳龙门站候车大厅二楼开展，展览将持续到5月10日。此次展览展出的100余幅(组)图片，都是由本地主流媒体的新闻工作者和本土摄影家、摄影爱好者提供的，主要反映洛阳历史人文遗迹和优美自然风光。 本次展览由市旅发委、洛阳日报报业集团、洛阳龙门站共同主办，意在加深国内外游客对洛阳社会发展、自然风光、风土人情的印象，促进洛阳旅游发展。（洛阳晚报记者 高均海 摄影报道）