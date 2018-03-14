洛阳解放70周年书画摄影展开展

24日，由河南省长城书画院洛阳分院和市国学研究会联合主办的洛阳解放70周年历史回顾书画摄影展在市图书馆4楼艺术陈列厅开展，共展出各类绘画、书法、摄影、剪纸作品近200件。展览将持续至29日，市民可于每日9时至11时30分、14时至16时30分免费参观。

24日，由河南省长城书画院洛阳分院和市国学研究会联合主办的洛阳解放70周年历史回顾书画摄影展在市图书馆4楼艺术陈列厅开展，共展出各类绘画、书法、摄影、剪纸作品近200件。展览将持续至29日，市民可于每日9时至11时30分、14时至16时30分免费参观。（洛阳日报记者 苏楠 摄）