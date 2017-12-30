李亚男在米勒斯雕塑园自拍

近日，旅瑞华人摄影师李亚男以“米勒斯的四季”为主题拍摄的作品，在瑞典著名景点米勒斯雕塑园一个展厅内展出，并作为永久展品对公众开放。影展开幕当天，瑞典王后亲临现场剪彩。

李亚男，一位祖籍在洛阳的摄影师，记者多年前对随第九届世界华裔杰出青年华夏行参访团回洛的他进行过专访，这次记者在他忙完影展的部分工作后，再次与他进行了交流。

米勒斯雕塑园一景

他的作品在诺贝尔奖颁奖地展出

这次影展并非“米勒斯的四季”主题影展的处女秀，它第一次亮相是2016年6月在斯德哥尔摩音乐厅——闻名世界的诺贝尔奖颁奖地，那是首次有中国摄影师作品在该音乐厅展出。

李亚男告诉记者，第一次展出吸引了约7万人次前来观展，这在瑞典绝对是个大数目。斯德哥尔摩音乐厅头顶“诺奖颁奖地”的光环，是瑞典的地标性建筑，斯德哥尔摩音乐厅主建筑前矗立着瑞典雕塑大师卡尔·米勒斯创作的《俄尔普斯》雕塑群像，影展刚好作为《俄尔普斯》雕塑群像落成八十周年的特殊献礼。

卡尔·米勒斯曾是著名艺术家罗丹的助手，其雕塑作品极富冲击力又饱含哲思，他的作品在瑞典比比皆是，仅在斯德哥尔摩就有80余座。李亚男说：“最初米勒斯雕塑园邀请我为他们拍摄作品时，我就感到了压力。卡尔·米勒斯对瑞典人而言有着非凡的意义，要通过摄影作品传递其雕塑的精神绝非易事。同时，拍过米勒斯雕塑园的人实在太多。”为了拍好这套作品，李亚男住进了园方提供的工作室，每日在雕塑旁观察、思索，经过1000多个日夜的探索，终于完成了全套作品。

瑞典王后肖像照

他举起相机创造瑞典主流社会的“热点”

今年12月7日，“米勒斯的四季”主题影展在米勒斯雕塑园开幕，瑞典王后西尔维娅及中国驻瑞典大使馆相关人员出席了开幕式。23日是王后的生日，瑞典政府发布了王后的年度肖像照，竟然是李亚男多年前拍摄的！这张照片好评如潮，人们纷纷评价其抓住了王后端庄华贵、亲切慈祥的神韵。

举起相机，李亚男就可能创造瑞典主流社会的“热点”。瑞典的诺贝尔桂冠诗人托马斯·特朗斯特罗姆是极具声望的诗人，晚年深居简出，公众曝光极少，李亚男仅通过一次机会对他飞快地按下过两次快门。数月之后，托马斯病逝。他葬礼上的遗像就是李亚男那两次快门的成果。那张托马斯肖像照也是瑞典人记忆中托马斯最后的样子，并登上了瑞典中学教材的封面。

斯德哥尔摩风光

李亚男为曾经的瑞典时尚界领军人物老王妃拍摄的藏品照片，在集结成册发布时，连瑞典女王储都来捧场、站台；他拍摄的斯德哥尔摩风光照片，更是被印成明信片，成为流传甚广的斯德哥尔摩形象“代言照片”……

他把古希腊神话雕塑拍出中国山水画的意境美(本版图片均由李亚男摄)

他是深受中国传统文化影响、乡情浓郁的洛阳游子

虽然在瑞典求学、生活近20年，但李亚男深受中国传统文化影响。他说，园方当初选择他，正是看中了他的中国背景，认为他可以通过东方审美视角重新诠释米勒斯的雕塑作品。李亚男的摄影作品，虽然拍摄的多是西方的题材，却融入了独特的东方式解读与审美，写实之余着眼于虚，描景不忘叙情，把古希腊神话雕塑拍出中国山水画的意境美，正是他的独到之处。

李亚男1973年生于洛阳老城，在洛阳度过童年时代后随父母迁居北京，在亚运村干过厨师长，从北师大毕业后开过摄影棚，后来到瑞典进修欧洲文化、摄影……他说，自己身上的古都烙印从未减少，魂牵梦萦的都是家乡。如今，李亚男是诺贝尔奖颁奖典礼及晚宴指定摄影师、瑞典王后钦点御用摄影师、哈苏相机特别赞助摄影师、斯德哥尔摩省政府官方摄影师、世界杰出华裔青年……对他而言，这些都汇聚成了一个词——洛阳游子。（洛阳晚报记者 宋扬）