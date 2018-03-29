洛阳限行首日 路面交通顺畅不少

昨日是我市限行措施实施首日——从昨日起到5月1日每天8时至19时，市区洛河以北部分区域，周一至周五每天限行两个尾号，周六和周日单双号限行。限行首日，我市交通状况如何？昨日，记者采访了解到，尽管部分市民对限行措施仍不了解，但总体来看，限行措施确实收到了改善交通的效果。

昨日，牡丹桥上的来往车辆通行顺畅

昨日是我市限行措施实施首日——从昨日起到5月1日每天8时至19时，市区洛河以北部分区域，周一至周五每天限行两个尾号，周六和周日单双号限行。限行首日，我市交通状况如何？昨日，记者采访了解到，尽管部分市民对限行措施仍不了解，但总体来看，限行措施确实收到了改善交通的效果。

现场：交通状况确实有改善

昨日是周日，车牌尾号为单号的机动车辆被限行。早上7时许，在中州路与解放路交叉口，西工交巡大队的民警早早就在这里执勤了。

从8时到9时，民警在路口共拦下20多辆违反限行规定的汽车，并一一对驾驶员进行了处罚，每人被罚款100元、记3分。被罚的驾驶员对此的回答比较一致：“今天限行啊？我都不知道。”

记者了解到，限行首日，路面交通状况确实有所改善。

“从车辆排队情况看，车流量较以往减少了约三分之一。”西工交巡大队解放路中队队长吴金生说，交叉口以南路段是通往新区方向的交通要道，以往早高峰时，等绿灯的车辆能从一个路口排到一下个路口，但这种现象昨日并不存在。

随后，记者先后来到牡丹桥、洛阳桥，看到桥面上的车辆通行有序，均没有因为外地车辆增多而出现拥堵。

市民：理解并支持限行措施

市民谢先生住在西工区天城一品小区，该小区位于限行区域内。昨日，谢先生的轿车并未受限，但他仍然改骑电动车出行。

“牡丹文化节是洛阳一年一度的大事，每个洛阳人都有责任为办好节会出力，限行能给来洛游客提供顺畅的出行环境，我们应该理解并支持。”谢先生说。

在微信朋友圈里，市民陈女士表示：“限行方案一出台，我妈就在家里的日历上做了标记，提醒我当天能不能开车，有这样的妈真幸福啊！”

“今年，不仅限行区域缩小了，限行规则也更科学了，我觉得没什么可吐槽的。”市民刘先生说。

提醒：乘坐危急病人的车辆违反限行规定的，可免予处罚

市交警支队相关负责人再次提醒，按照市政府发布的《关于第36届中国洛阳牡丹文化节期间城市区部分道路实行机动车绕行错峰出行限行的通告》，4月8日至5月1日每天8时至19时，新街—南新安街(含)以西，华山路—中州西路—青岛路—瀛洲路(含)以东，陇海铁路线以南，洛河以北(含洛阳桥、牡丹桥、王城大桥、西苑桥桥面)区域实行机动车限行，周一至周五每天限行两个尾号，周六和周日单双号限行。(>>>>新闻回放)

限行期间，交警会采取现场执法和电子眼抓拍相结合的方式对违规车辆进行查处，驾驶机动车违反限行规定的会被处以罚款100元、记3分。

乘坐危急病人的车辆违反限行规定被查处的，可向交警部门说明情况，经查证属实的，不予处罚。

用于婚丧嫁娶的车辆，可以提前一天拨打122进行备案，当天则按备案的时间和路线行驶，严禁遮挡号牌。（洛阳晚报记者 刘嘉仪/文 李卫超/图）