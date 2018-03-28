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洛阳今年将着力在贫困县建设残疾人集中托养中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-31 11:16

　　核心提示

　　在县(市)区同步进行贫困重度残疾人家庭无障碍改造，对674名残疾儿童进行抢救性康复救助，对不少于4700名残疾人进行实名制就业培训，帮助3100名残疾人就业创业……这是记者在昨日召开的2018年度残疾人脱贫攻坚暨残联工作会议上，打探到的信息。

　　1 建残疾人集中托养中心，对贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造

　　市残联相关负责人说，今年帮助我市残疾人脱贫仍是全年工作的重点，“我们还将着力在贫困县建设残疾人集中托养中心，在县区、市区同步进行贫困重度残疾人家庭无障碍改造”。

　　啥是残疾人集中托养中心？该负责人介绍，对于缺乏一定生活自理能力的残疾人来说，除由家人照料外，一般的社会养老机构及康复机构都不接收。针对这一情况，为减轻残疾人的家庭负担、为残疾人提供更专业的生活服务，计划建设包含心理咨询室、康复室、理疗室等在内的集中托养中心，让残疾人在这里享受专业的托养护理。

　　与此同时，贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作也将在今年继续推进。贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作都包括哪些项目？

　　肢残人家庭无障碍改造项目包括但不限于：住宅门口建设无障碍坡道，房间内实现无障碍通行；卫生间安装抓杆、扶手；改造浴室，加装浴凳，浴室门便于轮椅通行；卧室沿墙及床头安装扶手；低位灶台；其他有特殊需求的根据实际情况进行个性化改造。

　　聋人家庭无障碍改造项目包括但不限于：安装闪光门铃；配备无障碍闪光开水壶和振动闹钟等聋人无障碍新产品。

　　盲人家庭无障碍改造项目包括但不限于：在楼梯口、门口铺设盲道系统或提示盲道；安装语音对讲门铃；灶台有煤气泄漏报警装置；单元楼内电梯加装语音系统。

　　“我们还将根据残疾人的实际需要，与他们进行协商后对他们的家庭进行个性化改造。”该负责人说。

　　2 进行实名制就业培训，帮助3100名残疾人就业创业

　　“实施贫困残疾人精准康复服务行动，提升建档立卡贫困残疾人家庭医生签约服务水平，也是接下来市残联要着手推进的主要工作。”该负责人说，考虑到残疾人日常生活的基本情况，我市今年将在为残疾人提供居家护理、社区及家庭康复指导等个性化服务方面下功夫。

　　今年，我市将继续推行残疾人实名制就业培训，并加大培训力度，预计今年完成实名制培训的残疾人不少于4700人，帮助3100名残疾人实现就业创业。

　　此外，市残联还将在今年加大对残疾人康复服务的投入。我市预计在今年完成对674名残疾儿童的抢救性康复救助，落实以重特大疾病医疗保障为主的听障儿童人工耳蜗“发现一例、救助一例、康复一例”长效机制，提升听障儿童的康复水平。

　　3 制订未来5年的工作计划，更好地服务残疾人

　　该负责人表示，市残联还制订了我市未来5年的工作计划。该计划包含以下方面：

　　实施残疾人就业培训工程。通过职业技能培训项目，使2.5万名贫困残疾人劳动力掌握1项至2项致富技能，帮扶1.5万名贫困残疾人稳定就业。

　　实施残疾人扶贫工程。整合多方力量，使3万名残疾人如期脱贫。

　　实施精准康复工程。开展残疾人精准康复辅助器具适配活动，为10万名有需求的残疾人提供辅助器具适配；开展贫困残疾儿童抢救性康复，为2600名贫困残疾儿童提供救助。

　　实施贫困重度残疾人家庭无障碍改造工程，为2000户实施无障碍改造。

　　实施农村残疾人贫困户危房改造工程，让2500户贫困残疾人得到住房保障。

　　实施政策性兜底保障工程，通过低保、“两项补贴”等措施，使10万名残疾人得到基本生活保障。

　　实施特殊教育提升工程。让适龄残疾儿童少年接受基本教育，各级各类特殊教育普及水平全面提高，残疾儿童少年义务教育入学率在95%以上，非义务教育阶段特殊教育规模显著扩大。

　　实施托养工程。开展机构、社区日间照料，居家托养和集中托养服务，为3000名贫困重度失能残疾人提供托养服务。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 崔婕）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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