吉利区检察干警开展法治宣传

近日，吉利区人民检察院组织干警到辖区内各社区、行政村开展法治宣传活动,为广大群众提供法律咨询服务。活动通过发放宣传资料、现场咨询等形式，增强群众学法、守法、用法的自觉性，引导群众利用法律武器维护自身合法权益，营造平安建设人人参与、人人共享的浓厚氛围。
近日，吉利区人民检察院组织干警到辖区内各社区、行政村开展法治宣传活动,为广大群众提供法律咨询服务。活动通过发放宣传资料、现场咨询等形式，增强群众学法、守法、用法的自觉性，引导群众利用法律武器维护自身合法权益，营造平安建设人人参与、人人共享的浓厚氛围。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 吴曼 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605