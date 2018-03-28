吉利区检察干警开展法治宣传

近日，吉利区人民检察院组织干警到辖区内各社区、行政村开展法治宣传活动,为广大群众提供法律咨询服务。活动通过发放宣传资料、现场咨询等形式，增强群众学法、守法、用法的自觉性，引导群众利用法律武器维护自身合法权益，营造平安建设人人参与、人人共享的浓厚氛围。

近日，吉利区人民检察院组织干警到辖区内各社区、行政村开展法治宣传活动,为广大群众提供法律咨询服务。活动通过发放宣传资料、现场咨询等形式，增强群众学法、守法、用法的自觉性，引导群众利用法律武器维护自身合法权益，营造平安建设人人参与、人人共享的浓厚氛围。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 吴曼 摄）