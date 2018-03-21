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三次停刊又三次复刊 《洛阳日报》与洛阳休戚与共（纪念洛阳解放70周年系列报道）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-29 08:44

　　1955年1月1日，第一次复刊的《洛阳日报》复印件(河图网供图)

　　一份报纸，就是一个城市的日记。从1948年至今，已经出版1.5万多期的《洛阳日报》，叠印着洛阳的曲折与辉煌，也记录下自身的艰辛与成长。70年间，《洛阳日报》与这座城市休戚与共，受国家政治、经济和社会形势不断变化的影响，也曾几度停刊、复刊。直至20世纪80年代初，在改革开放的春风里，《洛阳日报》陪伴洛阳一起迈上了发展快车道。

　　第一次复刊

　　1955年1月1日

　　每周三期，四开两版

　　1949年8月，经过一系列革命活动，洛阳社会秩序日趋稳定，工农业生产及其他各项事业逐步恢复与发展。为执行省委关于集中力量支援新解放区办报的决定，《新洛阳报》(《洛阳日报》前身，详情可查阅3月23日晚报A10版)停刊。1949年8月11日，第478期报纸出版后，《新洛阳报》退出历史舞台，这是《洛阳日报》发展历程中的首份“停刊号”。

　　1953年，我国第一个“五年计划”拉开大幕，156项重点工程中有7项落户洛阳。洛阳工业迅速崛起，急需一份报纸来弘扬时代精神。经中央批准，《洛阳日报》在《新洛阳报》的基础上再次创刊，成为中共洛阳市委的机关报。1955年1月1日，《洛阳日报》正式出版，当天的报纸为四开两版，报头由鲁迅字体拼接而来，文字、标题采用竖排方式。

　　1955年的《洛阳日报》为周三刊，即每周出版三期，出版日期为每周的周二、周四、周六。从1956年元旦开始，报纸改为周六刊，即每周出版六期，仍为四开两版。在当时的《洛阳日报》上，经常可以看到重大项目开工或投用的消息，例如1959年11月1日，头版内容全部与“洛阳拖拉机厂正式投入生产”有关，还用绘图烘托出热烈的庆祝气氛。

　　然而，随着“三年自然灾害”的到来，1961年2月1日，因经济困难，纸张供应紧张，《洛阳日报》停刊。当时，《洛阳日报》每期的发行量已逾万份。

　　第二次复刊

　　1964年5月1日

　　半年后启用毛泽东书写的报头

　　三年困难期过后，洛阳急需借助“三五计划”实现工业二次起飞的梦想。1964年，随着国民经济逐步好转，中共洛阳市委决定恢复出版《洛阳日报》。

　　1964年5月1日，《洛阳日报》再度复刊。这天出版的是第1785期报纸，四开四版。头版右下方的《致读者》，字里行间充满热情：“亲爱的读者：为了适应形势需要，《洛阳日报》从今天起又和大家见面了！”

　　1964年12月，《洛阳日报》编辑部收到一份莫大的惊喜——毛泽东为《洛阳日报》题写了报头！4个刚劲有力的大字，让当时的洛报人备受鼓舞，充满了骄傲和自豪。1965年1月1日，《洛阳日报》正式启用毛泽东书写的报头，沿用至今。

　　“文革”刚开始的几年，《洛阳日报》还能正常出版。在1966年2月15日和27日的报纸上，头版都大篇幅报道了“向焦裕禄同志学习”的内容。1970年2月，《洛阳日报》因“文革”第三次停刊。1972年7月26日，洛阳日报社编制被取消。

　　第三次复刊

　　1981年1月1日

　　是“文革”后省内首批复刊的报纸

　　报纸停刊后，出版报纸的整套装备——压版机、烤版机、浇版机等被封存。“文革”后期，有人建议将这套机器和铅字移交给其他单位。留守的老报人慌了，因为出报设备一旦移交出去，铅字很可能散失，机器也会被当成破铜烂铁。他们向当时的市领导建议：洛阳这么大个城市，总需要一份报纸，建议保留出报设备，一旦将来再办报纸，就能派上大用场。老报人的奔走呼喊，让设备得以留了下来。

　　十一届三中全会后，洛阳和全国各地一起拉开了改革大幕。1980年6月，中共洛阳市委决定：恢复出版《洛阳日报》，并成立筹备组。

　　1981年1月1日，是让所有洛报人激动的日子——《洛阳日报》正式复刊！一批老报人回到阔别多年的工作岗位，一批新报人经过考核选拔跨进了新闻事业的殿堂。当时，全省的党报中，只有《洛阳日报》和郑州市委机关报《郑州晚报》复刊，是“文革”后我省首批复刊的报纸。

　　从复刊之日起，《洛阳日报》突出报道改革新面貌。1982年5月19日，《洛阳日报》发表题为《生命不息工作不止——记省劳动模范、老集煤店工人赵春娥》的通讯，在中共中央有关领导同志和全国总工会的推动下，全国广泛地开展了学习赵春娥的活动。1983年4月15日，《洛阳日报》刊发“首届牡丹花会开幕”的消息，向各地游客发出邀请。

　　进入20世纪90年代，洛阳日报社进入快速发展时期，几乎一步一个跨越。巨大的社会变革中，洛报人用一篇篇精彩的报道，为洛阳打开了一扇扇窗口。透过这一扇扇窗口，洛阳波澜壮阔的改革场景，在世人面前一览无余。（洛阳晚报记者 智慧）
[ 责任编辑：史戎戎]
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