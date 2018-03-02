城市交通日新月异（纪念洛阳解放70周年系列报道）

交通是城市发展的先导。中华人民共和国成立后，洛阳陆续实施了一批公路、铁路、桥梁等城市交通道路基础设施建设，不断拉大城市框架。从中州路的打通到伊河龙门石拱桥的通车，从焦枝铁路的兴建到黄河公路大桥的完工，在那些峥嵘岁月里，洛阳人民大力开展城市交通基础设施建设，全力提升城市枢纽地位。

核心提示

交通是城市发展的先导。中华人民共和国成立后，洛阳陆续实施了一批公路、铁路、桥梁等城市交通道路基础设施建设，不断拉大城市框架。

从中州路的打通到伊河龙门石拱桥的通车，从焦枝铁路的兴建到黄河公路大桥的完工，在那些峥嵘岁月里，洛阳人民大力开展城市交通基础设施建设，全力提升城市枢纽地位。

1 横穿东西，中州路见证城市拓展

从中华人民共和国成立后不久便开工建设，到2011年最近一次大修提升，中州路是一条见证洛阳城建历史的特殊道路。

中州路的修建，与“一五”期间国家重点建设项目矿山机器厂、第一拖拉机厂、轴承厂、铜加工厂等在洛阳选址密切相关。

史料记载，1955年，中州路开始修建时，首先动工的是两段：现在的中州西路、中州中路西关花坛至黄梅路段。

那时，中州西路还叫纬二路。

当时的城市道路规划是：现在涧西大厂门前的建设路拟名纬一路，现在的中州西路叫纬二路，现在的景华路叫纬三路，现在的西苑路叫纬四路。纬一路以北为生产区，纬一路与纬三路之间是文化娱乐、生活区，纬三路以南为生活区。

《洛阳市志》记载：“中州西路，(20世纪)50年代城市规划时拟名纬二路，1964年易名友谊路，1966年又更名为反帝路，1982年改称中州西路。”

1956年，中州路继续“成长”：从现在的黄梅路路口修到人民西路路口。西工的“小街”成为洛阳最热闹的地方。紧接着，中州路从人民西路路口修到中州桥。到1957年，中州中路基本定型。

家住洛轴瑞泰嘉苑小区的周群昌老人，当年曾在市政工程管理处工作，参与了中州路建设工作。

“当时搞建设基本靠人力，压路机等机械设备几乎没有。”周群昌回忆说，当时路基全是人拉犁平整，人行道板砖模具都是木框，但施工人员硬是凭着战天斗地的闯劲，建成了质量极高的柏油路。

随后，20世纪70年代末，我市又陆续分期分段修建、提升中州路，目前中州东路已经与偃师市实现了对接，中州西路也陆续取直、扩宽到谷水西花坛。至此，中州路横穿整个洛阳市区，全长20余公里，成为一条贯穿东西的大动脉。

2 横跨伊河，龙门石拱桥创造全国纪录

1962年通车的龙门石拱桥，见证了我市的桥梁发展史。

龙门石拱桥全长303.8米，两岸引线长1309米，桥面车道净宽10米，两侧人行道各宽1.5米。大桥两端各有6米石拱作为桥下立交通道。其中，西侧桥下的石拱处是龙门石窟景区入口，上书陈毅元帅题写的“龙门”二字。

其实，20世纪40年代以前，伊河上原有一座钢筋水泥大桥——中正桥。该桥由时任国民政府主席林森提议修建。该桥是当时洛阳到南阳、洛阳到界首两条营运线路的“咽喉”。1944年5月，日寇入侵洛阳时，为了不被日军利用，中正桥被守军炸毁，只剩下桥墩和部分桥身。抗战胜利后，伊河上又架起一座简易木桥，但每到汛期都会被河水淹没，附近居民出行受阻。于是，建设一座大型跨伊河桥，便成为当务之急。

《洛阳市志》记载：中华人民共和国成立以后，政府多次整修洛阳到龙门段公路。1956年10月，在原路两侧，北起洛阳桥，南至龙门北门口，新建公路12公里，路基扩宽到17.5米，路面宽10米；1959年，龙门东山至伊川公路加宽改造工程完工。

此时，建设龙门伊河公路桥、改善交通条件迫在眉睫。

1960年2月27日，省建委批准了由省交通厅工程局设计的龙门石拱桥施工方案；5月，总投资402万元的龙门石拱桥正式动工。

在龙门石拱桥修建期间，怀着对“天堑变通途”的企盼，周边的龙门村等村农民热情支援了工程建设。据介绍，该项目建设时，伊河岸边都是工地，不少村民自觉为工地运送石头。

龙门石拱桥可以说是一个公路桥梁的奇迹，它是当时世界上拱券最薄的大跨径石拱桥，也是当时省内单跨最大的石拱桥。

在随后几年，洛阳桥梁建设不断创造辉煌。

1967年3月开工的嵩县前河大桥横跨伊河，一度是国内最大跨径的双曲拱桥，为国际桥梁界所关注。

位于孟津县雷河村与吉利区之间黄河上的洛阳黄河公路大桥，是在周恩来总理关怀下，经过国务院批准修建的，于1973年7月动工，1976年年底竣工。施工中，该桥采用了当时中国最先进的施工技术，成为当时黄河上最长的桥梁。

一座龙门石拱桥，书写了一段历史，更是洛阳城市建设敢为人先、不断创新的生动写照。

3 连接豫鄂，焦枝铁路成就洛阳枢纽地位

在我国铁路建设的史册上，记载着这么一段重要史实：从1969年11月到1970年7月，在从河南焦作至湖北宜都(原名枝城)，几乎纵贯豫鄂两省全境、长达750多公里的筑路工地上，百万工人和农村公社社员，只用了8个月时间便修通全线。这，就是因创造了我国铁路修建史上的奇迹而鼎鼎有名的焦枝铁路。

1969年11月，焦枝铁路全面开工建设。河南省组织有关地市县的4个民兵师、71个民兵团，共计48.4万人，协助铁路专业施工队伍，进行焦枝线河南段的大会战。

洛阳是焦枝铁路沿线的重要城市之一，洛阳人民同样掀起了全民参与修建铁路的热潮。当时，洛阳市以郊区民兵1万余人为主的“洛阳市民兵团”和市民、学生、干部，纷纷参加到焦枝铁路洛阳段的建设中来。据一些熟悉或亲身参与焦枝铁路建设的市民回忆，当时群众情绪高涨，积极参与，民兵团实行军事化管理，以连、排分制，广大民众均以饱满的热情全身心投入筑路战役中。

1970年7月1日，是中国共产党建党49周年纪念日，焦枝铁路正式开通，成为给党的生日献上的一份厚礼。通车当日，洛阳至襄樊205/206次客车、新乡至洛阳521/522次客车发出。

此后，焦枝铁路不断向南延伸，通往广西柳州、南宁、北海，到1979年10月全线通车交付使用，成为中国自中原至大海的铁路大动脉，战略意义十分显著。

焦枝铁路的兴建，使洛阳成为当时国内重要的铁路枢纽城市。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 贾光明）