1949年3月10日 《新洛阳报》有了双重身份（纪念洛阳解放70周年系列报道）

1948年4月9日，《洛阳日报》的前身——《新洛阳报》创刊。鲜为人知的是，1949年3月18日《新洛阳报》头版刊登《洛阳地委关于新洛阳报的决定》称，洛阳地委决定将《新洛阳报》改为地委机关报，同时也是洛阳市委机关报。

一九四九年三月十八日的《新洛阳报》头版(记者翻拍)

1948年4月9日，《洛阳日报》的前身——《新洛阳报》创刊。鲜为人知的是，1949年3月18日《新洛阳报》头版刊登《洛阳地委关于新洛阳报的决定》称，洛阳地委决定将《新洛阳报》改为地委机关报，同时也是洛阳市委机关报。（>>>>专题）

近日，《洛阳晚报》记者在洛阳洛卫军品博物馆见到这张旧报纸。《洛阳地委关于新洛阳报的决定》部分内容如下：

为了适应当前形势的发展与需要，指导与推动全区的城乡工作，城市与农村密切结合，交流工作经验，宣传党的政策，教育党员与群众，并团结与组织群众，地委需要有一个报纸，特决定将新洛阳报改为地委机关报。同时亦是洛阳市委机关报，并准备增加篇幅，充实内容。今后新洛阳报之社论及重要文章，全区所有城市与农村工作的党与非党工作人员，都须认真研究，学习与贯彻执行，并为党报写稿和及时推广发行工作，宣传部及邮局负责并组织发行。

新洛阳报经过十个月来的努力，已与群众建立了相当联系，报社同志的深入群众，各通讯员为党报写稿等都是很好的。今后新洛阳报要真正成为全区党与人民的喉舌，指导工作的有效武器……

洛阳地委也对《新洛阳报》的办报理念进行了定位：新洛阳报社的报道，应以群众运动为中心，以为工农兵服务为方针，要经常大力报道工人、农民、兵士的各样活动，群众运动的经验和支援前线的群众活动及工作中重要问题。副刊也须着重于可供工农兵群众提高阶级觉悟与文化教育的教材，文字力求其通俗、活泼、精练，适合工农兵及一般干部的要求与水平。文后的落款是“中共洛阳地委会，三月十日”。

《洛阳市大事记》记载，1948年4月5日洛阳解放，洛阳市委机关报《新洛阳报》创刊。1949年2月至3月，根据豫西区党委、行署及军分区通知，豫西一地委、一专署、一分区分别改为洛阳地委、洛阳专署和洛阳军分区，洛阳专署辖洛阳市、洛阳县、新安县、孟津县、伊川县、嵩县、伊阳县(今汝阳县)、宜阳县等8市、县。

因洛阳地委成立后“需要有一个报纸”，于是将《新洛阳报》改为地委机关报，同时亦是洛阳市委机关报。1949年8月11日，根据中共河南省委的决定，《新洛阳报》停刊。1955年1月1日，中共洛阳市委创办的《洛阳日报》正式出版。（洛阳晚报记者 余子愚）