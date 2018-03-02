洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

1949年3月10日 《新洛阳报》有了双重身份（纪念洛阳解放70周年系列报道）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-27 08:37

　　一九四九年三月十八日的《新洛阳报》头版(记者翻拍)

　　1948年4月9日，《洛阳日报》的前身——《新洛阳报》创刊。鲜为人知的是，1949年3月18日《新洛阳报》头版刊登《洛阳地委关于新洛阳报的决定》称，洛阳地委决定将《新洛阳报》改为地委机关报，同时也是洛阳市委机关报。>>>>专题

　　近日，《洛阳晚报》记者在洛阳洛卫军品博物馆见到这张旧报纸。《洛阳地委关于新洛阳报的决定》部分内容如下：

　　为了适应当前形势的发展与需要，指导与推动全区的城乡工作，城市与农村密切结合，交流工作经验，宣传党的政策，教育党员与群众，并团结与组织群众，地委需要有一个报纸，特决定将新洛阳报改为地委机关报。同时亦是洛阳市委机关报，并准备增加篇幅，充实内容。今后新洛阳报之社论及重要文章，全区所有城市与农村工作的党与非党工作人员，都须认真研究，学习与贯彻执行，并为党报写稿和及时推广发行工作，宣传部及邮局负责并组织发行。

　　新洛阳报经过十个月来的努力，已与群众建立了相当联系，报社同志的深入群众，各通讯员为党报写稿等都是很好的。今后新洛阳报要真正成为全区党与人民的喉舌，指导工作的有效武器……

　　洛阳地委也对《新洛阳报》的办报理念进行了定位：新洛阳报社的报道，应以群众运动为中心，以为工农兵服务为方针，要经常大力报道工人、农民、兵士的各样活动，群众运动的经验和支援前线的群众活动及工作中重要问题。副刊也须着重于可供工农兵群众提高阶级觉悟与文化教育的教材，文字力求其通俗、活泼、精练，适合工农兵及一般干部的要求与水平。文后的落款是“中共洛阳地委会，三月十日”。

　　《洛阳市大事记》记载，1948年4月5日洛阳解放，洛阳市委机关报《新洛阳报》创刊。1949年2月至3月，根据豫西区党委、行署及军分区通知，豫西一地委、一专署、一分区分别改为洛阳地委、洛阳专署和洛阳军分区，洛阳专署辖洛阳市、洛阳县、新安县、孟津县、伊川县、嵩县、伊阳县(今汝阳县)、宜阳县等8市、县。

　　因洛阳地委成立后“需要有一个报纸”，于是将《新洛阳报》改为地委机关报，同时亦是洛阳市委机关报。1949年8月11日，根据中共河南省委的决定，《新洛阳报》停刊。1955年1月1日，中共洛阳市委创办的《洛阳日报》正式出版。（洛阳晚报记者 余子愚）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]口腔溃疡没在意，女子三周后被确诊为舌癌！
  • ·[健康]吃完饭后坚持这样刷牙，会让你的牙齿更健康！
  • ·[健康]入睡五个坏习惯会加速衰老，第一个就很危险
    		•
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于尝试新鲜事物
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于...
    洛阳95岁老太太：爬山、炒股、玩射击 乐于尝试新鲜事物
        张启元说她95岁，没几个人相信。她满头黑发，健步如飞，思维敏捷，聊天时用汉语、英语混着说，“潮”得令年...
  • ·养蛇的萌妹子
  • ·早上喝汤时您还会再加勺盐吗？
  • ·好看又营养 轻食轻松做
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳定鼎门文化广场初露芳容
  • 周山森林公园将动工提升 国家牡丹园北...
  • 提醒！没ETC的洛阳车辆已不再享绕城高...
  • 洛阳公布牡丹文化节期间市区部分景点...
  • 洛阳中集凌宇第300台新能源客车下线
  • 滨河南路添新桥
  • 洛阳龙门西山披绿装
  • 解放路九都路至凯旋路段机动车道封闭 ...
  • 刘宛康深入黄河孟津段巡河调研
  • 织密安全网 提升幸福感——2018年洛阳...
    		•
    百姓呼声
    因换工作社保断缴三个月，对个人有啥影响
    外省缴纳的公积金能否在洛阳贷款买房使用
    精彩图片
    洛阳这9座宝塔，很多老...
    偃师张氏节孝坊（探寻...
    八旬老人冯健：让助学...
    滨河南路添新桥
    精彩热帖

    山乡下峪春来早

    樱花盛开的时候

    樱桃花下凌波仙

    快乐童年
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605