文化旅游事业蓬勃兴起（纪念洛阳解放70周年系列报道）

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”北宋史学家司马光《过洛阳故城》，道出了洛阳的沧桑与繁华。作为我国著名古都和历史文化名城的洛阳，文化旅游资源得天独厚。中华人民共和国成立后，来自全国各地的专家、留学归国人员等各类人才纷至沓来，为洛阳文化旅游发展注入了新的活力，洛阳文化旅游事业呈现出蓬勃发展的景象。

20世纪60年代的白马寺正门

20世纪60年代的关林墓冢 记者 鲁博 整理

核心提示

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”北宋史学家司马光《过洛阳故城》，道出了洛阳的沧桑与繁华。作为我国著名古都和历史文化名城的洛阳，文化旅游资源得天独厚。中华人民共和国成立后，来自全国各地的专家、留学归国人员等各类人才纷至沓来，为洛阳文化旅游发展注入了新的活力，洛阳文化旅游事业呈现出蓬勃发展的景象。

1 文化事业百花齐放

中华人民共和国成立后，中华民族的文化事业翻开崭新的一页。社会主义制度的建立，使人民当家做主，精神获得极大解放，中国文化建设蒸蒸日上。

在中华人民共和国嘹亮、自豪的胜利歌声中，洛阳文化事业生机勃勃、百花齐放。1949年10月，洛阳市第一次文学艺术工作者代表大会召开。大会选举产生了全市性的文艺界组织——洛阳市文学艺术工作者联合会，市文联下设文学、戏剧、音乐、美术4个研究会。

戏剧、电影事业的飞速发展是这个时期洛阳文化事业的突出特点。洛阳先后建立了豫剧团、曲剧团、京剧团等多种戏剧演出团体，涌现出《穆桂英挂帅》《赶脚》《掩护》《洛阳令》等优秀剧目，不仅唱红了河洛大地，也在全国引起了较强反响。

1950年4月，河南省文化教育部门拨款在洛阳北大街建设人民会堂，座位近800个，同年9月25日正式放映电影。此后，越来越多的影剧院在洛阳开业，丰富了洛阳群众的业余文化生活。1963年，洛阳籍导演石一夫与其他人共同创作的电影《小二黑结婚》上映，在全国引起强烈反响。

这一时期，洛阳的文学创作也十分活跃。1957年1月，市文联主办的文艺刊物《牡丹》创刊，面向全国公开发行。《牡丹》的创办，不仅丰富了广大群众的业余文化生活，也为文学爱好者提供了创作园地，在洛阳普通知识分子和工厂中涌现了一批优秀作家，并产生了一批有影响的作品，如李凖的《不能走那条路》等。

洛阳的图书事业稳步发展。洛阳市图书馆等各级图书馆(室)先后建立；通过对私营书店的社会主义改造，洛阳建立了国营新华书店，并建立了图书购销网点。这对洛阳的科研活动和丰富人民文化生活起到了重要作用。

2 文博事业焕发生机

中华人民共和国刚成立时，尽管百废待兴，但国家依然把文物工作放在重要位置，洛阳因在历史上的独特地位而被众多考古工作者视为“风水宝地”。

据《洛阳市志》记载，1951年，洛阳专署文物管理委员会和洛阳县龙门森林古迹保护委员会的成立，标志着洛阳文博事业的诞生。自1948年以来，党和人民政府根据洛阳文物事业的实际需要，颁布了一系列法规，不断增强广大群众爱护祖国文物的思想意识，严厉打击破坏、盗掘和走私文物活动，使洛阳的文物古迹得到了法律保护。

为了解洛阳市文物古迹的实际状况，自1952年起，洛阳先后进行了4次大规模的文物普查，并拨出专款对龙门石窟、白马寺、关林庙、周公庙、负图寺、玄奘故里等文物古迹进行修缮，利用现代科学技术对龙门石窟奉先寺卢舍那大佛、隋唐含嘉仓106号仓窖和汉墓壁画等文物进行科学保护。

自20世纪50年代初期起，随着洛阳大规模经济建设的开展，洛阳的考古工作出现空前繁荣的局面。中国社会科学院考古研究所、北京大学历史系、河南省文化局文物工作队、洛阳博物馆、洛阳市文物工作队、洛阳市第二文物工作队在配合基本建设进行考古发掘的同时，还对一些重要遗址和墓葬进行重点发掘。

1959年，偃师二里头遗址被发现，就此开始了二里头遗址近60年的考古发掘历程。此后，考古工作者还在洛阳相继发现了商城遗址、东周王城遗址、汉魏洛阳故城遗址和隋唐洛阳城遗址。这五大都城遗址分布在洛河沿岸东西不足50公里的范围内，人称“五都荟洛”。这些大遗址密度之高、规模之大、时间跨度之长，不仅在我国绝无仅有，在世界都城史上也极为罕见，它为研究我国古代都城发展演变史，提供了弥足珍贵的资料。

3 现代旅游业开始形成

改革开放前，洛阳旅游业以完成外事接待任务为主。1959年1月，中国国际旅行社洛阳支社成立，标志着洛阳现代旅游业开始形成。

在初创时期，洛阳旅游资源得到有效保护和大规模开发。1961年3月，国务院将龙门石窟、白马寺、汉魏洛阳故城列入第一批全国重点文物保护单位。国家拨款对白马寺、龙门石窟、关林等文物古迹进行清理修缮和保护。我市新建了洛阳博物馆、王城公园、牡丹公园，发掘了两座汉墓并对外展出。

旅游基础设施建设加强。1954年6月，洛阳宾馆建成开业；1955年9月，洛阳饭店建成开业；1956年，上海旅社(后改国际旅社北楼)建成开业；同年10月，友谊宾馆东楼建成开业。铁路部门从1953年到1955年年均发送旅客50.93万人次，1956年至1960年年均发送83.97万人次，1961年发送181.62万人次，1964年发送251.3万人次。

在过往洛阳的游客中，仅参观龙门石窟的游客平均每年就达30万人次。1955年至1966年，洛阳市接待了20个国家和地区的外宾4500余人次。

由于外事旅游业发展的需要，我市旅游资源得到有效保护。1968年，我市翻修关林大殿，进行换梁加柱。1971年1月，我市对隋唐含嘉仓进行考古发掘，同时修整了白马寺清凉台、毗卢阁和齐云塔；7月，对龙门奉先寺几尊佛像进行了维修。1972年，国务院拨款整修白马寺，并从北京故宫运来佛像、罗汉等文物放置寺内。

1972年至1976年，加拿大总理特鲁多和夫人、丹麦首相哈特林和夫人、柬埔寨政府首相宾努亲王先后访问洛阳，洛阳市共接待外宾8091人次。

党的十一届三中全会后，洛阳旅游业进入全新的发展时期，走向辉煌。（洛阳日报记者 戚帅华）