创新发力，“洛阳智造”渐入佳境

以重型机械设备见长的中信重工，投身特种机器人研发领域，在国内特种机器人市场占有率已稳居首位；以“东方红”系列拖拉机闻名于世的中国一拖集团，投资建设“新型轮式拖拉机智能制造工厂”，打造国际一流的新型轮式拖拉机多品种、定制化、混流型生产的智能制造模式；以劳动密集型为特点偃师摩托车企业，不约而同用上了以机器人为代表的智能装备，生产效率、产品质量明显提升……

开栏语

洛阳是全省唯一的以工业机器人为主的智能装备生产基地。近年，我市紧紧把握制造业转型升级发展趋势，以打造机器人产业链、做大智能装备产业集群为主攻方向，以提升关键部件研发生产、整机成套产品制造和系统集成应用三大能力为主要途径，力争到2020年，建成国内有重要影响力的机器人及智能装备产业研发和生产基地。本报今起开设《聚焦高质量发展 壮大智能装备产业》栏目，集中展示我市机器人及智能装备产业发展情况，敬请关注。

以重型机械设备见长的中信重工，投身特种机器人研发领域，在国内特种机器人市场占有率已稳居首位；以“东方红”系列拖拉机闻名于世的中国一拖集团，投资建设“新型轮式拖拉机智能制造工厂”，打造国际一流的新型轮式拖拉机多品种、定制化、混流型生产的智能制造模式；以劳动密集型为特点偃师摩托车企业，不约而同用上了以机器人为代表的智能装备，生产效率、产品质量明显提升……

国盛之基，在于制造。

“洛阳制造”始于“一五”时期，风雨数十年，奠定了雄厚的工业基础。在我国经济已由高速增长阶段迈向高质量发展阶段时，装备制造产业亟待浴火重生。

近年，我市围绕“四高一强一率先”总体目标，按照“9+2”工作布局，充分发挥装备制造产业优势，将机器人及智能装备产业作为老工业基地转型升级的突破口，加快构建现代产业体系。我市认真贯彻落实《中国制造2025》行动纲领，以创新为引领，坚持市场导向，强化规划引导，积极推动机器人及智能装备产业加速发展，“洛阳智造”正成为引领我市发展的新名片。

龙头引领 集聚发展产业兴

26日，中信重工披露年报，2017年该公司实现营业收入46.21亿元，同比增长22.52%。其中，该公司机器人及智能装备产业板块实现营业收入8.88亿元，在2017年营收中占比19.21%，同比增长107.06%。

从2015年收购唐山开诚，高调进军机器人及智能装备产业之后，中信重工坚持“传统动能+新动能”双轮驱动，大力发展机器人及智能装备产业。目前，中信重工已发展成为国内最大的特种机器人和智能装备研发制造基地。其推出的履带式机器人平台、水下机器人平台、巡检机器人平台，可广泛应用于消防、市政排水管网巡查、高电压等级变电站、井工煤矿等多种高危和特殊环境。

市工信委相关负责人介绍，在快速增长的市场推动和政府的政策引导下，我市机器人及智能装备产业发展迅猛，涌现出了一批龙头企业和优势产品。

航空工业光电所实现了智能巡检机器人、自动导引运输车、两轮平衡车等机器人及配套系统产业化，成为教育部和国家体育总局唯一指定的机器人训练器材检定中心；洛阳瑞恒冶金成套设备有限公司研制的高精度重型桁架机器人，成为国内金属加工行业唯一的2吨以上重型桁架机器人；洛阳鸿元轴承科技有限公司的交叉圆柱滚子轴承、谐波减速器等机器人专用轴承已实现向ABB、沈阳新松等知名企业批量供货，占据国内80%的市场份额。

去年，全市机器人及智能装备产业实现主营业务收入1045亿元，同比增长25.2%，连续多年保持高速增长态势。

推广应用 “机器换人”势头猛

机器轰鸣，火花四溅。走进洛阳北方易初摩托车有限公司冲压焊接部，最引人注目的是车间里的机器人。

搬运机器人挥舞机器臂，稳稳地搬运着沉重的工件；钻孔机器人小巧灵活，熟练地在车体固定位置钻下一个个圆孔；弧焊机器人实时跟踪焊接车体,实现了对车体的自动化焊接，大大提高了生产效率……

“有了这些机器人，生产如虎添翼，我们的工作效率大大提高，产品质量显著提升。”该公司冲压焊接部经理冯振刚对机器人赞不绝口。

机器人及智能装备产业的快速发展，离不开相关产品的推广应用。我市一些传统装备制造企业，生产设备、工艺较为落后，更需要在“机器换人”中同步实现产业的转型升级。

当强劲的市场需求和企业转型升级的需要相契合时，“机器换人”浪潮席卷河洛大地。我市在摩托车、钢制办公家具、耐火材料、铝精深加工、农机、采选矿、化工、电子信息制造、制鞋、建材等行业，大力实施工业机器人的应用示范推广工程，推动我市本地机器人的应用和产业化，通过政策引导和示范应用促进机器人及智能装备产业规模壮大。

去年，我市共有中国一拖集团“生产线机器人工程项目”等20个项目被认定为省机器人“双十百千”示范应用工程2017年度示范项目，入选项目数量为全省的20.2%，位居全省第一。

突出培育 政策扶持“干货”足

鱼鳍一摆一动，栩栩如生，仿生机器鱼在水里自由地游来游去，引发众人的围观和赞叹，这是近日在中科步思德(洛阳)智控科技有限公司(下称中科步思德)发生的一幕。

中科步思德是中科院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院(下称中科院自动化所洛阳研究院)成功孵化的一家企业。类似这样的产业化公司，中科院自动化所洛阳研究院已成功孵化了6家，涉及领域遍及食品、手机盖板检测、电力巡检、印刷等。

中科院自动化所洛阳研究院科技成果转化迈入快车道，离不开我市的政策扶持。市委、市政府高度重视机器人及智能装备产业发展，将其纳入“五强六新五特”现代产业体系中。去年，我市印发了《关于进一步促进机器人及智能装备产业发展的意见》，明确了产业发展的重点任务和保障措施，提出了市场推广应用、传统行业智能化改造与发展、项目建设、企业参展等7个方面的优惠政策，加快推进我市机器人及智能装备产业快速发展。

在此基础上，我市还出台《洛阳市机器人及智能装备产业转型升级行动计划(2018—2020年)》聚焦工业机器人、特种机器人、服务机器人、智能装备4大重点领域，从完善创新体系、突破核心技术、培育特色产品、引进龙头企业、加大示范推广、推动融合发展六个主要方向促进我市机器人及智能装备产业转型升级。

在经济迈入高质量发展阶段，洛阳机器人及智能装备产业正不断积蓄着向上、向新的力量，迈向新高度，实现新跨越！（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 贾蒙飞）