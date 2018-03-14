体彩顶呱刮“十周年庆”促销活动颁奖仪式举行

3月23日，洛阳市体彩顶呱刮“十周年庆”促销活动颁奖仪式，在省体彩中心洛阳分中心涧西区新办公楼下举行，分中心主任李文强、副主任金涛为到场的100余名中奖彩民颁发了中奖奖品——华为MATE10手机和苏泊尔养生壶。

3月23日，洛阳市体彩顶呱刮“十周年庆”促销活动颁奖仪式，在省体彩中心洛阳分中心涧西区新办公楼下举行，分中心主任李文强、副主任金涛为到场的100余名中奖彩民颁发了中奖奖品——华为MATE10手机和苏泊尔养生壶。 3月23日，洛阳市体彩顶呱刮“十周年庆”促销活动颁奖仪式，在省体彩中心洛阳分中心涧西区新办公楼下举行，分中心主任李文强、副主任金涛为到场的100余名中奖彩民颁发了中奖奖品——华为MATE10手机和苏泊尔养生壶。 奖品墙 上午9时30分，颁奖仪式准时开始，李文强首先向获奖的彩民朋友们表示祝贺，感谢广大彩民朋友们对体育彩票事业的大力支持和厚爱；接着，他对4月份体彩顶呱刮新票“花开富贵”进行了小小的剧透，最后，李文强、金涛为到场彩民颁发了中奖奖品。 李文强、金涛为中奖彩民颁发奖品——苏泊尔养生壶 据悉，截至3月22日，洛阳彩民在本次体彩顶呱刮“十周年庆”活动中，已中出10部华为MATE10手机、1279台苏泊尔养生壶，可谓战果丰硕、战绩辉煌。 李文强、金涛为中奖彩民颁发奖品——华为MATE10手机 3月9日-4月5日期间，凡在洛阳范围购买体彩顶呱刮“十周年庆”主题即开票(含5元、10元、20元面值)，单张彩票刮中100元或500元，经销售网点兑奖设备扫描兑奖后，除正常兑付奖金外，还可获得价值299元的苏泊尔养生壶1台；单张彩票刮中1000元，经销售网点兑奖设备扫描兑奖后，除正常兑付奖金外，还可获得价值4499元的华为MATE10手机1部！(亢迎辉)