洛阳市总工会将对符合条件的人员进行免费家政服务培训

即日起，洛阳市总工会面向全市，对有意从事家政服务工作的困难职工及其家庭成员、城镇下岗失业人员、“4050人员”、农民工及其他符合条件的人员进行免费家政服务培训(免费提供教学用具并发放补助)，考试合格免费颁发职业资格证书。 即日起，洛阳市总工会面向全市，对有意从事家政服务工作的困难职工及其家庭成员、城镇下岗失业人员、“4050人员”、农民工及其他符合条件的人员进行免费家政服务培训(免费提供教学用具并发放补助)，考试合格免费颁发职业资格证书。 报名地址：洛阳市职工活动中心培训学校(西工区王城大道与凯旋西路交叉口市工人俱乐部院内南楼304房间)。报名电话：63345103 63345668。(梁老师 龚慧)