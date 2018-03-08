迎接牡丹文化节 市区道路“梳妆”忙

近日，在西工区城区大街小巷，各型机扫车、洗扫车、洒水车来来往往，作业不停，一派忙碌景象。
洗扫车在清洗路面
近日，在西工区城区大街小巷，各型机扫车、洗扫车、洒水车来来往往，作业不停，一派忙碌景象。
西工区环卫局有关负责人介绍，为迎接牡丹文化节的到来，为中外游客提供一个整洁的旅游环境，环卫工人实施低尘清扫作业方式，采用人机结合清洗、机械化清扫、精细化保洁、调度洒水“四位一体”道路控尘措施进行作业。其中，洗扫车每天凌晨3点开始上路作业，对主次干道进行清洗；洒水车避开上下班高峰期，对主次干道洒水降尘；每周五开展一次城市清洁行动，对主次干道进行一次彻底冲刷，对道路护栏、道牙等灰尘易积区进行反复清扫冲洗，最大限度地减少扬尘。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 海滨 文/图）
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