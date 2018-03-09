爷爷倒车撞死孙子 交警提醒：这些汽车盲区应了解

近日，西工区下沟社区发生一起悲剧，一名司机在倒车时，不慎撞倒了自己两岁半的孙子。令人痛心的是，尽管急救人员赶来，还是没能把这名幼儿留住。

近日，西工区下沟社区发生一起悲剧，一名司机在倒车时，不慎撞倒了自己两岁半的孙子。令人痛心的是，尽管急救人员赶来，还是没能把这名幼儿留住。

这个偶然却足以击碎人心的意外，深刻地警示我们：对儿童来说，汽车盲区具有潜在的致命危险。司机和家长该如何警惕、防范此类悲剧发生？昨日，《洛阳晚报》记者就此采访了在一线处理交通事故的民警。

悲剧

爷爷在院子里倒车没注意到小孙子就在车后

17日11时许，下着雨，市120急救中心突然接到一个求助电话：西工区红山办事处下沟社区发生一起意外事故，一名司机驾驶货车倒车时撞倒了一名幼儿，幼儿受伤严重。

参与救援的急救人员说，他们赶到现场时，幼儿的家属已将孩子抱进屋里。遗憾的是，他们没能把这个小生命留住。

随后，辖区派出所民警到场，对幼儿家属进行安慰并了解情况后得知，司机张鸣(化名)与死者系爷孙关系。事发时，张鸣刚把车上的货卸下来，准备把车倒进车库，万万没料到，他的孙子不知何时出现在货车后边，悲剧随之发生。

“2016年夏天，白马寺景区附近曾发生一起类似事故。”瀍河交巡大队事故中队中队长张尚斌说，事故发生在一家小工厂内，一名司机开着卡车在车棚里装完货，往院子里倒车准备出门。他没注意到两岁的侄子正坐在院子的地上玩耍，结果侄子被卷到车下，身上多处骨折，万幸的是，没有生命危险。

“当司机坐在驾驶座上时，会有汽车盲区。”张尚斌说，汽车盲区是指司机位于正常驾驶座上，其视线被车体遮挡而不能直接观察到，以及通过后视镜也观察不到的那部分区域。在车辆起步、变换车道、交叉路口转弯时，盲区内潜伏着的危险可能随时出现。

警惕

这些汽车盲区很危险

据人民网报道，我国每年有超过1.85万名0岁至14岁的儿童死于交通事故。这些事故，除了与儿童安全座椅的使用率偏低有关，还与司机倒车时存在汽车盲区有关。

“儿童的个头儿小，安全防范意识也弱。”张尚斌说，当儿童跑到汽车盲区内时，车里的司机很难发现，在进行倒车等操作时，很容易发生意外。

提醒

有条件的话，倒车时让人在旁边指挥

根据以往处理的交通事故，张尚斌发现，汽车在行驶过程中因汽车盲区撞到儿童的事故并不多见，而车辆启动后在进行倒车等操作时，往往更容易发生此类事故。

张尚斌提醒司机，倒车前应绕车走一圈，观察车周是否有儿童。道路交通安全法实施条例第五十条明确规定，机动车倒车时，应当查明车后情况，确认安全后倒车。

“车上可安装倒车影像和倒车雷达等电子设备。”张尚斌说，这样在倒车时，一旦发现盲区内有障碍物，系统会立即发出警报。不过，司机不能完全依赖这些设备，因为有些盲区是设备无法扫描到的。另外，有条件的话，司机倒车时可让别人在旁边指挥，确保不会有人突然闯入汽车盲区。

张尚斌说，司机与家长都应该了解这几处汽车盲区，并在倒车时注意防范儿童出现在盲区内；家长在带孩子外出时，一定要保证孩子在自己的视线范围内，不要在停放较多车辆的地方玩耍，悲剧往往发生在极短的时间内。（洛阳晚报记者 魏巍 特约通讯员 李耀武）