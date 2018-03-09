83岁老人搬家5年多 昔日好姐妹一路“跟”过来照顾

今年83岁的朱留珍没有想到，自己已经搬家5年多了，以前住在一起的老邻居们还经常跑来看望和照顾她。近日的一天上午，朱留珍坐在里屋，看到走廊上挂着的镜子里出现一道反光，她咧嘴笑了，反光的出现说明房门开了，两位老邻居又来了。

张秋贤(左)、朱留珍(中)和马红玲(右)在聊天

今年83岁的朱留珍没有想到，自己已经搬家5年多了，以前住在一起的老邻居们还经常跑来看望和照顾她。近日的一天上午，朱留珍坐在里屋，看到走廊上挂着的镜子里出现一道反光，她咧嘴笑了，反光的出现说明房门开了，两位老邻居又来了。

她忘了很多人的名字，可问起“老姐妹叫啥”张口就能答出

在同龄人中间，朱留珍的身体算是不错的，思维也挺清楚。不过毕竟年龄大了，很多不常接触的人，她已忘记了对方的名字。

可是，如果念叨起张秋贤和马红玲，朱留珍记得清清楚楚。“我叫啥？她叫啥？”面对记者，张秋贤指着自己，又指指马红玲，朱留珍张口就能回答出来。

“上次来家里，给我带了蛋糕，谢谢你们。”朱留珍坐在卧室的床上，左手拽着马红玲的袖子，右手攥着张秋贤的手，由于患病留下的后遗症导致口齿不清，她说话缓慢，眼圈红红的，虽然话不多，谢意却深。

5年前，朱留珍从瀍河区中窑社区搬到现在的住所，两地相距约5公里。因为身体不好，朱留珍平时很少外出，可让她没想到的是，以前的老邻居张秋贤和马红玲骑着电动车，今天送来一箱牛奶，明天提来一篮鸡蛋，从没空过手，陪着她一坐就是大半天，有时还帮着整理被褥。

年轻时就是闺蜜，老姐妹们的对话很特别

朱留珍是嫁到中窑社区的媳妇，69岁的张秋贤和65岁的马红玲，是土生土长的中窑社区居民，打年轻时起，三个人就是无话不谈的闺蜜。

“俺们家离得都不远，上午坐在门口择菜，下午坐在路口做针线活儿，凑到一起就能聊好长时间。”回忆起以前住在一起的日子，张秋贤笑着说，朱留珍性格不错，但是“嘴跟不上”，所以总是被开玩笑的对象，在嘻嘻哈哈的对话中，她们的感情也越来越好。

年轻时闺蜜们互相开玩笑的方式，如今却成了老姐妹之间独特的对话。

“下次我来看你，你想吃啥？”张秋贤问朱留珍。朱留珍眨眨眼，没吭声。一旁的马红玲笑着说，她这是觉得太麻烦俩人，不想说。

“我猜你是想吃包子吧？我偏不给你带，我给你买鸡蛋糕！”张秋贤故意板着脸，又说了一句。“吃，吃包子。”朱留珍一听，赶紧回答。

她们的感情比亲姐妹还好，“希望她好”是彼此的心愿

如今，朱留珍和小儿子马金柱住在一起，日常起居全由他照顾。“以前住一起时，我就知道她们关系好，平时没事儿就去家里看望我妈，现在还是经常过来，每次她们来家里，我妈就特别高兴。”马金柱说。

为啥朱留珍搬家了，张秋贤和马红玲还要一路“跟”过来？“心里惦记呗！”马红玲说，三个人虽然没有亲戚关系，但是按照辈分算，其实应该互称“姑嫂”，可是她们的感情比亲姐妹还好，“有时候因为有事情耽搁来不了，总觉得少点儿啥，有时间赶紧约着一起过来。”她说。

受母亲的影响，张秋贤的女儿闫媛也经常和母亲一起去照顾朱留珍。中窑社区党支部副书记巴新建说，张秋贤和马红玲的举动，其实是社区第六居民小组一直延续的传统，一旦谁家有困难，街坊邻居就约着去看望和慰问，搭把手帮帮忙。

“看着她气色不错，身体好，这就行了。”张秋贤说，到了她们这个岁数，彼此的身体健健康康，就是最大的心愿。“对，都好好的。”听到老姐妹的话，坐在床上的朱留珍紧跟着说了一句。（洛阳晚报记者 李岚 山军伟/文 李卫超/图）