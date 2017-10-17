洛阳市第十三届老年人体育健身大会将举行

昨日，记者从市老年人体育协会获悉，今年4月至10月，我市将举办第十三届老年人体育健身大会。

昨日，记者从市老年人体育协会获悉，今年4月至10月，我市将举办第十三届老年人体育健身大会。 昨日，记者从市老年人体育协会获悉，今年4月至10月，我市将举办第十三届老年人体育健身大会。 洛阳市老年人体育健身大会每四年一届，是我市老年体育的盛事，设有门球、太极拳、钓鱼等项目。这次大会将选拔出一些优秀选手，代表我市参加省第十三届老年人体育健身大会。 如果您感兴趣，可前往所在县(市)区老年人体育协会报名参赛。拨打114或前往辖区体育局，可获知所在县(市)区老年人体育协会的联系方式和地址。 此外，今年我市还将举办多项老年人体育健身活动，如4月我市将举办第29届“牡丹杯”全国门球邀请赛，9月我市将承办第10届全国柔力球比赛。（记者 刘嘉仪 通讯员 王辉）