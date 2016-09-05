洛阳：统筹推进“五治”专项行动 实施一批道路打通延长工程

建制乡镇家风家训馆全覆盖，主城区建成30个城市书房，全年建成190座高标准公厕，古城快速路年底前全面竣工，地铁1号线16个车站主体完工……16日召开的全市文明城市创建暨百城建设提质工程工作现场推进会提出，我市将继续采取一系列重要举措，持续提升文明城市创建水平，加快新型城镇化建设，着力打造生态宜居城市。

核心提示

建制乡镇家风家训馆全覆盖，主城区建成30个城市书房，全年建成190座高标准公厕，古城快速路年底前全面竣工，地铁1号线16个车站主体完工……16日召开的全市文明城市创建暨百城建设提质工程工作现场推进会提出，我市将继续采取一系列重要举措，持续提升文明城市创建水平，加快新型城镇化建设，着力打造生态宜居城市。

市区建设：古城快速路年底前全面完工

关键词 规划引领

9月底前，完成五期总规纲要成果上报审批。上半年完成“一中心六组团”空间发展规划以及通风廊道、城市双修、隋唐洛阳城国家历史文化公园、自贸区、自创区、综保区、10条主干道路双修提升等专项规划编制和审批。

关键词 项目支撑

今年，中心城区将围绕道路桥梁隧道、城市功能修复、公园游园廊道、公共服务设施等13个方面，谋划实施321个城建项目，年内计划完工134个。

●市政设施

强力推进中心城区环城路、古城快速路、瀍涧大道、新伊大街、河洛路建设，确保年底前竣工通车；王城大道快速路完成总工程量的50%以上；加快推进轨道交通建设，确保1号线16个车站主体结构完工，2号线具备盾构始发条件。

开工建设南环路下穿隧道、聂泰路、新街向北打通、滨河南路东延、光武大道北延、开元大道西延、东山大道和顾龙公路改造等工程；开工建设龙门综合交通枢纽北广场地下空间工程和谷水、火车站综合交通枢纽工程，长途客运南站10月底前正式运营。

●公共设施

今年9月底前完成孟津“引热入洛”、宜阳“引热入洛”工程，确保今年中心城区集中供热面积增加500万平方米，集中供热率在75%以上。

加快停车场建设，中心城区开工建设10个停车场，其中年底前建成6个，提供公共停车位1万个。

大力开展公厕革命，全年中心城区和县城累计建成190座高标准的公厕，并同步完成80%以上的现有公厕改造任务。

●生态环境

全面完成100公里河道治理、3条黑臭水体整治、23个沿河乡镇污水处理厂、34处湿地游园等6大类137项工程，确保年底前除沿河棚改、引水补源等工期较长的项目外，其他治理任务均大头落地、见到成效。

加快城市公园游园廊道建设，郑西高铁生态廊道、兴洛湖公园、11个游园绿化、龙门大道等14条道路绿化提升牡丹文化节前完工，周山森林公园提升改造、50个游园建设年底前完成。

重点抓好文博体育公园、隋唐大运河公园、伊水游园八里堂段和伊滨段建设，全面提升中心城区生态绿化水平；市本级要开展国家生态园林城市创建申报工作。

关键词 精细化管理

●加快城管执法体制改革

各城市区和县(市)区将全面做到机构设置、职能职责、经费保障、人员队伍、执法装备“五落实”。4月底前，城管执法队伍和人员服装、各类执法车辆和装备要配备到位，所有城建领域执法权要集中行使到位，下半年其他相关领域的执法权整合到位。

县城提质：建成区集中供热率在40%以上

上半年，9县(市)城乡总体规划全部通过省政府审批进入实施层面，并全面完成交通、绿地、教育、医疗等专项规划的编制报批；年底前，完成全市32个中心镇、特色镇规划提升和110个美丽乡村规划编制。

各县(市)区计划今年实施提质项目482个，年内完工270个。

●加快推进中心城区至六组团县(市)区快速通道建设；

●年底前确保各县城建成区集中供热率在40%以上，每县(市)至少建成2个以上百辆泊位的公共停车场；

●每个县城要继续新建(改造)100亩以上的公园2个以上、建成小游园10个以上，各县(市)绿地率在35%以上。

会议提出，今年我市将加快推进村镇国土资源、规划、建设等“三所”合一，开展宜阳、洛宁2个试点工作，力争年底前县(市)区乡镇全部完成整合任务，从机制层面上制止乡村规划执行和建设乱象发生。

文明创建：统筹“五治”专项行动

从今年开始，我市将在“四整治三提升”的基础上，全面启动中心城区和县级城市治乱、治脏、治污、治违、治差等“五治”专项行动，全面提升中心城区和县城精细化管理水平。

●以“交通秩序提升攻坚行动”为重点，着力推进交通秩序“治乱”

今年我市将重点整治营运摩的、电动三轮车，摩托车、电动车和行人闯红灯，下功夫整治机动车乱停放，不礼让斑马线等交通违法行为，并解决占道经营、共享单车乱放等问题；完成19条城市道路“双修”提升工作，改善提升道路通行能力。

●以城市清洁行动为重点，着力推进市容卫生“治脏”

突出抓好中心城区、城中村、城乡接合部、背街小巷和老旧小区整治，坚持每周卫生大扫除制度，提升城乡清洁水平；改革中心城区农贸市场管理体制，2019年年底完成全部农贸市场改造提升任务；完成100个老旧小区和50条背街小巷改造提升。

今年，中心城区和各县城要全部完成背街小巷改造提升任务，50%的老旧小区要实现达标改造，同时，除11万伏和22万伏以上电力高压线路外，其他等级的电力线路和弱电通信线路要全部实现入地运行。

●以碧水蓝天攻坚行动为重点，着力推进生态环境“治污”

继续打好大气污染防治攻坚战，深入推进“四河三渠”治理，加快伊东渠、中州渠洛龙段、中州渠偃师段3条黑臭水体治理，建设“河畅、湖清、水净、岸绿、景美”的生态景观。

●以违章建筑专项治理行动为重点，着力推进违章建筑“治违”

对城市建成区内压占各类市政管线、占用公共绿地和公共服务用地的违章建筑，乡村影响生态环境、基础设施建设等的违章建筑，道路及河道控制区内的破旧违建、无序市场、采石挖沙点、废品回收站等，都要依法进行拆除、迁移和规范；要加大土地乱象的治理力度，全年完成“三未”土地整治任务1.95万亩，对未按期完成整治任务的，暂停土地报批。

●以强化社会监督为重点，着力推进公共服务“治差”

以市直单位进驻“市民之家”为契机，推动窗口单位全部进驻，力争实现“一站式”办理；抓好行风评议、百姓问政和不文明行为曝光台等栏目，提高群众诉求事项办结率。

塑造品质：实现建制乡镇家风家训馆全覆盖

今年，我市将紧盯新一届文明城市创建目标，坚持“全域创建”，到2020年要以洛阳第三次蝉联全国文明城市为主要目标，带动提升孟津、新安创建水平，全力争创进入全国文明城市(县级)行列，所有县(市)进入省级文明城市序列，文明村镇率在50%以上。

关键词 价值观引领

●建阵地，市区要打造4个核心价值观主题公园和一批主题学校、主题街区，在去年建成的50所家风家训馆的基础上，今年要实现建制乡镇家风家训馆全覆盖。

●抓融入，实施时代新人培养工程，实现城市出入口、主次干道、各类窗口场所公益广告全覆盖。

●强机制，探索文明行为、诚信建设、志愿服务等方面的立法调研工作，推动核心价值观入法入规，把核心价值观的要求体现到市民公约、村规民约、学生守则、行业规范、团队章程之中。

关键词 崇德向善

今年，将加大诚信“红黑榜”发布和失信联合惩戒力度，确保县(市)区每年建成一条诚信示范街，每年举办50场文明河洛电视讲堂，持续深化文明服务、文明执法、文明经营、文明交通、文明旅游、文明餐桌行动，开展“我为正能量代言”“我为文明点赞”活动，打造清朗网络空间。

关键词 彰显底蕴

抓好隋唐洛阳城国家历史文化公园、大运河文化带、丝绸之路文化交流中心和二里头遗址博物馆等重点项目。同时，以“百城提质”为抓手，在城市规划建设中，更多地运用河洛文化特色的城市风格风貌、色彩色调等建筑符号。

今年，主城区将建成30个城市书房，各县（市）区建设示范性城市书房和一批流动图书车服务点，2020年在城市区建成“15分钟阅读文化圈”；加快“百姓文化云”建设，开展覆盖全市城乡的文化惠民活动，每年公益演出不少于530场、放映公益电影35000场。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 李晓强 牛红广）