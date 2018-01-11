“2017年度洛阳十大新闻”评选活动启动

刚刚过去的2017年，古都洛阳大事不断、喜事连连。在一桩桩、一件件的新闻故事中，您认为有哪些让我们心潮澎湃，值得珍藏在记忆里呢？

由市委宣传部主办，洛阳广播电视台、洛阳日报报业集团承办，洛阳市金冠眼镜有限公司协办的“2017年度洛阳十大新闻”评选活动即日启动。该活动旨在对去年我市具有正能量、代表性和影响力的新闻事件进行盘点和宣传，进一步展示洛阳2017年经济社会发展取得的新成就，为加快推进“9+2”工作布局、奋力实现“四高一强一率先”奋斗目标，加快建设副中心、打造全省增长极，决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程加油鼓劲。

该活动分为媒体推荐、市民投票、结果发布3个阶段。在媒体推荐阶段，由该活动主办和承办单位共同研究推荐20件候选新闻并向全市公布(详见今日《洛阳晚报》)。在市民投票阶段(即日起至1月23日)，从20件候选新闻中选出10件新闻。在市民投票结束后，从与投票结果吻合数量最多的选票中抽取一等奖3名、二等奖6名、三等奖10名，然后从其他所有选票中随机抽取100名幸运奖获得者。一等奖、二等奖、三等奖、幸运奖的奖品分别为价值2000元、1000元、500元、200元的金冠眼镜储值卡。

投票分报纸投票(见今日《洛阳日报》《洛阳晚报》)和电子投票(洛阳网、中网)两种方式（>>>点击进入洛阳网投票）。评选结果的认定按照市民投票与专家投票相结合的方法进行，抽奖过程将由洛阳市公证处参与监督。“2017年度洛阳十大新闻”终选结果将于本月底前由市委宣传部召开新闻发布会予以公布，一、二、三等奖和幸运奖获得者代表将受邀参加新闻发布会。