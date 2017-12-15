《冰雪奇缘》大型舞台剧全国巡演洛阳站首场演出成功举行

洛阳网讯 昨晚，《冰雪奇缘》大型舞台剧全国巡演洛阳站演出首场在洛阳广播电视台一号演播厅成功举行，吸引了近千名观众到场，取得了产业发展、文化惠民的双重效果。

据悉，《冰雪奇缘》大型舞台剧根据安徒生经典童话《冰雪皇后》改编，由旅发集团旗下洛神演艺团、西班牙、俄罗斯优秀演员联袂主演，融合舞蹈、音乐、魔幻、声光电等元素及现代技术手段，已在重庆、成都、乌鲁木齐、北京、呼和浩特、乐清等地成功巡演。

演出于19时30分许开始，现场座无虚席。梦幻新颖的舞台、专业专注的演员、精彩绝伦的舞蹈一开场就吸引了观众的目光。来自洛神演艺团、西班牙、俄罗斯的优秀演员精彩展现故事情节并与现场观众互动，特别是在主角艾尔莎与雪宝相遇、勇斗女巫情节中，现场小朋友纷纷拿起艾尔莎随机分发的“雪球”道具“攻击”女巫，现场充满欢声笑语，气氛随之达到高潮。演出结束后，演职人员集体登台谢幕，现场掌声经久不息。

“《冰雪奇缘》大型舞台剧的故事情节、舞美效果等都十分精彩，为我们带来了视觉听觉上的震撼，对于孩子来说更起到了身临其境、寓教于乐的作用，期待着洛阳能有更多类似的精彩剧目上演。”一位带着孩子观剧的观众兴奋地说。

值得注意的事，在此次首演的观众中，有多名军烈子女受到邀请前来免费观看，旅发集团相关负责人表示，在此次演出开始之前，洛阳旅游发展集团有限公司党委与洛阳市洛龙区民政局联合举办了以“关爱军烈子女助力春蕾成长”为主题的向洛阳市军烈子女赠送演出门票活动，旨在践行无私奉献，为人民服务的企业理念，努力承担起应有社会责任，以《冰雪奇缘》大型舞台剧为契机，为军烈子女营造温馨和谐的成长环境，帮助他们健康成长。

发展文化产业，最终是为了满足人民日益增长的美好生活需要。为此，旅发集团推出了“文惠洛阳”综合文化信息服务惠民平台优惠购票、转发集赞免票、本地小演员招募，向洛阳部分军烈属、军属、残疾军人赠票等活动，真正让群众实惠观剧、共享精彩文化成果……

“本次演出成功仅是我市文化产业蓬勃的一个缩影，却是旅发集团推动我市文化演艺事业、打造文旅融合新名片的一次成功实践。我们将进一步贯彻落实市委、市政府安排部署，创新思路，多谋举措，充分发扬2018我们只想好好干的精神，开拓文化演艺新市场，打造文化演艺新亮点，为我市国际文化旅游名城建设、文化旅游产业转型升级注入新力。”旅发集团相关负责人表示。

据悉，《冰雪奇缘》大型舞台剧全国巡演洛阳站演出共3场，其余两场将在14日上演。(记者 白银龙)