舞台剧《冰雪奇缘》《卡门》将在洛上演

记者昨日从洛阳旅发集团获悉，由该集团联合中外顶尖团队打造的大型舞台剧《冰雪奇缘》《卡门》将于明年在洛上演。

《冰雪奇缘》由安徒生童话《白雪皇后》改编而成，该剧邀请了来自中国、西班牙、德国、法国的知名儿童剧导演、演员加盟剧组，融入了魔术、杂技、舞蹈、美声等多种艺术表演形式。

《卡门》是全球最受欢迎的剧目之一，本次受邀演出的西班牙格拉纳达弗拉门戈舞团是世界三大弗拉门戈舞团之一，该剧浓郁而热烈的异国风情将让观众大饱眼福。

《冰雪奇缘》演出时间为2018年1月12日至1月14日，《卡门》演出时间为2018年2月10日至2月11日，两部舞台剧演出地点均为洛阳广播电视台一号演播厅。目前，两部舞台剧各场次门票已经开始销售，市民可通过“文惠洛阳”微信公众平台购票，或前往洛阳会展中心负一楼城市会客厅购票。