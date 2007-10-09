洛阳市公布“百企帮百村”成绩单

截至目前，我市工商联系统共动员134家民营企业精准帮扶136个贫困村，累计投资5.48亿元。这是去年我市工商联系统“百企帮百村”精准扶贫行动的成绩单。

昨日，市工商联第十二届三次主席(会长)扩大会议暨精准扶贫工作推进会公布了我市“百企帮百村”精准扶贫行动取得的阶段性成效。去年，围绕该行动，我市着力突出三个“帮扶”，即产业帮扶、就业帮扶、捐助帮扶，一大批贫困村、贫困群众正步履稳健地走出贫困。会议印发的《洛阳市工商联“百企帮百村”精准扶贫行动2018—2019工作规划》提出，我市将进一步动员民营企业参与“百企帮百村”精准扶贫行动，确保全市工商联系统到2019年年底，累计动员200家民营企业帮扶200个贫困村，实施产业项目150个。

会议要求，要进一步提升认识，切实引导广大民营企业家致富思源、回报社会，增强投身“百企帮百村”精准扶贫行动的责任感。要进一步创新举措、强化督导，探索形成扶贫主体与扶贫对象互利共赢的扶贫模式，为打赢脱贫攻坚战贡献更大力量。

市政协副主席、市工商联主席安石柱等参加会议。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 张凯）