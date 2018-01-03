洛阳市工商联组织开展“百企帮百村”活动

今年元旦，家住栾川县狮子庙镇张岭村的贫困户张换成，再也不用凑在邻居家看电视了。

张换成是易地扶贫搬迁户，前不久，一家人搬进了100多平方米、三室一厅的新房里。好事不止这一桩。就在几天前，村干部把一台平板液晶电视机送到了张换成家里。张换成把彩电摆在了客厅最显眼的位置。

“党的政策好，企业有担当！”看着全新的彩电，张换成不停地感谢。

收到彩电的不止张换成一户。去年，市工商联组织开展“扶贫攻坚战、民企在行动”集中献爱心捐款活动，共收到市工商联会员企业捐款718万元，用于购买6000台平板液晶电视机，赠送给全市易地扶贫搬迁贫困户。日前，第一批2000台彩电已送至栾川、嵩县、汝阳、洛宁等地的易地扶贫搬迁贫困户家中。

取件、折叠、粘贴……不到一分钟，杜秋霞就能做完一个产品包装纸袋。家住栾川县庙子镇黄柏村的杜秋霞，每天把小女儿送去上学后，就来到村里的扶贫车间上班。“做一个纸袋六毛五分钱，一个月能挣1500元。”杜秋霞说，最让她高兴的是，在家门口打工，不耽误做饭带孩子。算上杜秋霞，黄柏村有近40名群众固定从事包装纸袋加工工作。

2016年以来，中国钛业化工集团有限公司先后在栾川县建设98个扶贫车间，用于生产产品包装纸袋，由该公司提供原料并负责成品运输，累计带动近4000名群众就业，其中建档立卡贫困户1000余人。

中钛集团有关负责人说：“企业放弃了引进全自动化纸袋生产线，转而通过雇佣村民及困难群众手工制作，每个纸袋的成本要高出2毛钱。高出的这些钱，就是我们企业帮扶困难群众的一点心意。”

驱车驶进栾川县秋扒乡雁坎村，连片的生猪养殖圈舍甚是喜人。总建设面积2万多平方米的养殖圈舍里，目前存栏生猪1万多头。

贫困户崔留红刚刚在圈舍里干完活，准备下工回家。依靠在养殖园打工，老崔一个月能领到2000多元工资。此外，他借圈代养了13头生猪，年底还能得到8000多元的分红。“女儿的学费不愁了！”谈笑间，老崔脸上满是自豪。

青城山生态养殖园负责人崔洪阳介绍，近年，该企业通过以物代资、借圈代养等模式，免费为贫困户提供仔猪、技术服务，由贫困户发展家庭养殖。同时，该企业还为贫困户提供圈舍发展集中养殖，生猪出栏后，由企业统一回收，并为贫困户支付代养费用。“一年下来，每户贫困户可稳定收入8000多元。”崔洪阳说，目前，该企业已带动当地260多户贫困户脱贫。

慈善捐助、就业安置、产业帮扶……不只是栾川县，近年，市工商联坚持以精准扶贫为目标，以产业扶贫为重点，以扶志造血为基础，在全市范围内开展“百企帮百村”精准扶贫活动，引导民营企业致富思源、回报社会。截至目前，全市已有134家民营企业帮扶136个村，累计投资5.48亿元；通过设立精准扶贫爱心帮扶基金，已接受捐赠2400余万元，一大批贫困村、困难群众在民营企业及社会各界的爱心帮助下，正步履稳健地走出贫困。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 张凯）