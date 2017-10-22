洛阳市委政法委召开机关科（室）长述职报告会

8日下午，市委政法委召开2017年度机关科(室)长述职报告会，并对2018年政法工作进行谋划安排。 市委常委、政法委书记尚英照在会上指出，要树牢“四个意识”，把好政治方向、强化政治建警，坚定落实党管政法原则；要立足全市大局，善于抓大事、谋全局，统筹解决重大疑难问题；要牢记初心使命，运用法治思维和法治方式防控风险、服务发展；要创新方式方法，抓住关键环节，主动调查研究，提升执行力；要聚焦能力建设，学思践悟，提升专业化、专职化水平，努力开创政法工作新境界、新气象，为决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程提供坚强政法保障。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 柴项涛）