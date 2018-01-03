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尚英照主持召开市委政法委、市委防范办机关全体大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-08 08:50

　　5日，市委常委、政法委书记尚英照主持召开市委政法委、市委防范办机关全体大会，传达学习贯彻市委十一届六次全会和市委经济工作会议精神。

　　会议指出，市委十一届六次全会和市委经济工作会议为全市做好今年乃至更长一个时期工作指明了方向、提供了遵循，要带头学习、率先学习、深入学习，深刻领会和准确把握会议的重大意义、精神实质、战略安排、目标任务和工作举措；要把会议精神贯穿政法各项工作，精心谋划今年重点工作，更好地履行使命，推进新时代洛阳政法工作创新发展。要提升服务保障能力，深入推进平安洛阳、法治洛阳建设，动态排查化解各类矛盾纠纷和突出信访问题，构建保障高质量发展的法律服务体系，为经济社会发展提供坚强法治保障、营造良好社会环境。要全面加强机关作风建设，坚持把纪律和规矩挺在前面，不断提升履行职责和服务群众的水平。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵昱柱）
[ 责任编辑：马佳佳]
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