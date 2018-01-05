真正的会玩儿，是以轻松乐观的心态面对生活。

近日，洛龙区书香苑小区自办的真人快闪活动，不仅吸引居民们踊跃参与，其现场短视频经网络传播后，还被网友称赞“这个小区真会玩儿”“真羡慕，只可惜是别人家的小区”。（>>>>新闻回放）

小区居民确实“真会玩儿”，正因为会玩，13分钟的活动，带来了欢乐，消除了陌生感，传递了邻里情。

如果说，玩儿是人的一种天性，那么，会玩儿就是一种能力、一种幸福。

会玩儿的孩子更聪明。心理学家发现，会玩儿的孩子更有创造力，更愿意自主思考，解决问题的能力更强；会玩儿的孩子有良好的交往能力，更容易融入集体；玩儿的时候，更容易消除坏情绪。

会玩儿的大人更容易成功。会玩儿的人有创意、有想法，擅长把困难和压力变成挑战、机会和动力，更容易获得成功。

会玩儿的人更长寿。一项针对百岁老人的调查发现，会玩儿是不少百岁老人的共同特点。事实上，很多长寿老人都有一套自己的“玩儿经”。著名经济学家于光远称自己为“大玩学家”，研究“玩儿”几乎成了他的第二专业：玩儿电脑、写博客、玩儿智力游戏，一点儿也不比年轻人差。“老顽童”、著名画家黄永玉的玩儿，更是人所共知。

日子过久了，人们会觉得生活变得无趣又无聊，精神有点儿倦怠和疲惫，这往往是因为失去了好奇心，失去了玩儿的兴趣和能力。真正的会玩儿，不是玩物丧志，不是玩世不恭，而是以轻松乐观的心态面对生活；真正的会玩儿，玩儿着玩儿着，就玩儿出了精彩与健康，玩儿出了快乐与幸福。一句话，真正会玩儿的人，更懂生活；懂生活，才能有更好的生活品质。

无论生活塞给你多少心酸或无奈，咱得学着用阳光的心态玩儿转生活，这样，你会发现生活其实挺美的。(新闻观察员 洛谭)