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洛阳这个小区真会玩 “真人快闪”加“微信群短视频接力”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-09 08:17

　　真人快闪活动现场表演吸引了众多居民围观(受访者供图)

　　核心提示

　　近日，洛龙区书香苑小区自办的真人快闪活动不仅吸引了居民们踊跃参与，其现场短视频经网络传播后，还被网友称赞“这个小区真会玩”“真羡慕，只可惜是别人家的小区”。

　　虽然这个活动只有13分钟，可它消除了居民间的陌生感，传递出邻里间亲切的关爱。

　　1 这个小区“真会玩”，线下玩快闪，线上玩短视频接力

　　4日，记者从书香苑小区一居民手机中看到了这段时长13分钟的真人快闪视频。快闪的主角是小区里一些大人和孩子，他们在人来人往的小区北门口的空地上突然集结，以一曲《新年好》开场，又陆续表演了歌曲演唱、儿童集体朗诵及大合唱等节目，吸引路过的居民纷纷驻足观看。临近节目结束时，这里已被大家密密麻麻地围成一个圈儿。

　　“视频是去年12月30日10点录的，当时我还不知道是咋回事，就是感到意外和惊喜，时间虽短却很有意思。”该居民说，第二天晚上，小区业主微信群里更热闹了，大家进行了一场迎新年短视频接力。

　　在当晚业主微信群里发布的短视频中，有业主陪孩子敲开陌生邻居家门送上新年贺卡的视频，有居民通过歌声表达邻里情的视频，还有社区党支部书记、社区民警为居民们送祝福的视频……对于这些短视频中的面孔，大家平日里有的熟悉，有的陌生，但以这样的方式出现，让不少人觉得邻里之间原来如此亲切。

　　“参加快闪让我重新认识了很多业主，之前大家在群里都用头像聊天，这次终于能把邻居和头像对上号了！”小区居民杨琭说。

　　居民“岁月如歌”在业主微信群里留言，对自己没能参加小区这次活动感到很遗憾；业主“岸上岸”称，这样的方式让邻里间距离更近了，让大家在玩耍间认识了更多朋友。

　　2 邻里间的“新年约会”，离不开热心居民的付出

　　“每个节目背后，离不开一些热心居民的帮忙。”38岁的居民王勇说，他是这场快闪和微信群短视频接力的策划人。

　　网名“意静”的女业主会画画、热爱手工制作，得知该活动需要贺卡，她带领邻居的几个小孩动手制作了30多张新年贺卡。从德国留学回来的杨琭是一所音乐艺术学校的教师，她不仅为快闪提供了音响和话筒，而且为参与表演的孩子指导舞蹈动作，并出镜表演。

　　两个月前，王勇将这场快闪活动的方案告诉了大学城社区党支部书记张静亮，得到了社区大力支持，还请来社区民警友情演出。居民王素娟是洛一高附属小学教师，也是快闪活动中儿童集体朗诵节目的负责人。“从社区得知需要孩子们参与快闪表演，我就跟学生们说了此事，没想到一些学生觉得挺有意思，纷纷报名凑热闹。”王素娟说。

　　“两名唱歌的居民周日还来社区商量表演内容，她们的歌曲私底下至少排练了20遍，社区合唱团的阿姨们也为这次表演贡献了力量。”社区副主任许丽娟说。

　　为了给快闪活动中儿童集体朗诵节目添彩，300多字的词，王勇写了7遍。此外，他还找来摄影和摄像人员，提前为出镜居民拍摄短视频，并为活动留下了图片和影像。

　　3 小区活动被点赞，“大家的心靠得更近了”

　　他们怎么会想到策划这样一场活动呢？王勇介绍，他是小区业主微信群群主，见证了群成员从4个月前的几十人发展到如今的800多人，虽然每天都有人在群里说话，但他发现大家见了面还是不一定能认识。“我能感受到大家有交流的愿望，两个月前，我想到了用快闪和短视频的方式让大家互相认识，迎接新年。”王勇说。

　　小区的微信公众号“美邻美家”平时由居民周晓涛和王勇共同管理，1月3日，他们将快闪的视频和活动相关文字通过该公众号发布后，预想不到的情况出现了。“我们的粉丝只有600多人，可这条微信阅读量已超过2000人，还有其他小区的不少居民给推文留言、点赞。”王勇笑着说。

　　大学城社区党支部书记张静亮说，书香苑是商住小区，共20多栋楼2000余户业主，大家来自四面八方，“这样的真人快闪加微信群短视频接力活动，为居民提供了走出家门认识彼此的机会，也让大家的心靠得更近了”。（洛阳晚报记者 付璇 通讯员 蔡进伟）
[ 责任编辑：史戎戎]
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