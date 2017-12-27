该稳的要稳住 该进的要进取——三论贯彻落实市委经济工作会议精神

洛平

“稳中求进”这四个字，再一次在市委经济工作会议上被着重强调。

针对如何做好2018年经济工作，市委书记李亚深刻指出，我们要审时度势、深思熟虑、尊重规律，既反对消极应付、不思进取，又反对冲动蛮干、急于求成，确保该稳的要稳住、该进的要进取。

党的十八大以来，稳中求进工作总基调上升为治国理政的重要原则。“稳”，就是要稳定经济运行、稳定市场预期、稳定民生改善、稳定社会大局；“进”，就是要在重点工作、重点领域、重点环节特别是调结构、转动能、转方式上取得实质性突破；“稳中求进”，就是要保持战略定力、坚持底线思维，一步一个脚印向前迈进。只有该稳的稳住了、该进的进取了，发展的航船才会“长风破浪济沧海”。

进入“十三五”以来，面对错综复杂的国内外经济形势，市委认真贯彻落实中央和省委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，推动经济社会持续健康发展。一方面，综合实力连跨台阶，经济总量有望大跨步突破4000亿元大关，占全省比重有望回升至10%左右；另一方面，发展战略持续提升、动能转换平稳接续、基础支撑更加坚实、生态环境明显好转、人民生活显著改善。总的说来，“稳”是主基调，经济总体平稳“颜值高”，“进”是关键词，经济发展转变方式“气质好”。

当经济发展进入新时代，做好经济工作依然离不开正确的工作策略和方法，依然需要长期坚持稳中求进。

面对2018年全市经济工作的主要目标，人们可以清楚地读出洛阳稳中求进的战略定力。比如，经济运行保持平稳，地区生产总值增长8.5%、实际工作中力争更好一些；再比如，结构不断优化，第一、第二、第三产业分别增长4.6%、7.3%、10.5%，“三二一”产业格局进一步巩固，先进制造业、现代服务业比重进一步提升，科技对经济增长的贡献率进一步提高；又比如，质量效益持续提升，一般公共预算收入增长8.5%左右、税收占比不低于70%，节能减排、环境保护等约束性指标完成省下达任务；还比如，民生持续改善，实现10万农村贫困人口稳定脱贫，城镇新增就业10万人以上，调查失业率、登记失业率分别控制在5.5%和4.5%以内，居民人均可支配收入与经济增长同步，居民消费价格指数控制在3%以内。

之所以确定这样的预期目标，体现了推动高质量发展的“共性要求”。经济发展进入新时代，必须将着力点放在高质量发展上。在产业升级、动能转换、财政增收、民生改善、环境保护等方面提出比较具体的“稳”和“进”的目标，目的是建立推动高质量发展的指标体系，形成更加鲜明的导向，推动发展质量和效益不断提升。

之所以确定这样的预期目标，更体现了洛阳自身发展的“个性追求”。洛阳作为国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动全省发展新的增长极，主要经济指标增速应高于全省平均水平，这是洛阳发展的现实需要，也是我们应有的责任担当；洛阳要在全省率先全面建成小康社会，就必须围绕全面小康的衡量标准来科学设定主要指标，促进稳与进、质与量、供与需、短与长的有机统一，实现更平衡、更充分的发展，确保决胜全面小康有支撑；洛阳发展正处在新的历史起点上，实现稳中有进、持续向好，有基础、有机遇，也有能力、有信心，必须加压奋进、奋力攻坚，使经济发展与潜在的增长率相符合，与人民群众的期盼相符合。

“稳”和“进”，辩证统一，要作为一个整体来把握。2018年是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，我们既面临宏观环境更加有利、政策机遇多重叠加、发展基础更加坚实等有利条件，也要面对经济下行压力依然较大、结构性矛盾依然较为突出、创新能力有待提升等突出问题，这就要求我们进一步运用好稳中求进的方法论：“稳”是前提、是基础，但不能安于现状、无所作为，不能强力维稳、机械求稳，必须持中守正把握好工作的节奏和力度，奋发有为、善作善成，以稳促进、以进固稳。总而言之，就是要凝心聚力、科学运作、真抓实干。

纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。该稳的要稳住、该进的要进取，历史眷顾的就是这样的“坚定者、奋进者、搏击者”！